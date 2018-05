Komplett lakótelepet építettek Kínában egy megaberuházással, hogy ott sertéseket hizlaljanak. Az emeletes épületekből álló blokkban a tervek szerint évente akár 800 ezer disznó is születhet majd. A hatalmas telep létrehozásának célja a növekvő lakosság igényeinek kielégítése, de a koncentrált termelés komoly állat- és humánegészségügyi kockázatokat is jelenthet.

Dél-Kína egyik hegységében valóságos lakótelepet építettek a sertések számára. Két darab hét emeletes épületben már most folyik az állattenyésztés, de tervezik további négy emeletes épület felhúzását is, amelyekből az egyik akár 13 emeletes is lehet. A „disznóvárost” kizárólag az állatok számára létesítették, a tervek szerint pedig a jövőben akár 30 ezer kocának is lakhelyet biztosíthat majd a lakótelep, ahol évi több mint 800 ezer malac születésére számítanak.