2018. június 9. 07:53

Budapest adósbesorolása sem változott

A magyar államadós-osztályzathoz hasonlóan a Budapestre külön megállapított adósbesorolást sem vizsgálta a Moody's Investors Service – a nemzetközi hitelminősítő az idei felülvizsgálati menetrendben péntekre tűzte ki a magyar fővárosra érvényben tartott „Baa3” szintű, stabil kilátású adósosztályzat elbírálását, ám péntek éjjel Londonban bejelentette, hogy ezúttal nem vette napirendre a magyar főváros besorolásának vizsgálatát.

A Moody’s 2016. november 7-én javította az addigi „Ba1”-ről egy fokozattal az azóta is érvényes „Baa3”-ra Budapest önálló adósosztályzatát. Az osztályzat besorolása azóta is stabil. Budapest akkori felminősítésének közvetlen előzményeként a Moody’s néhány nappal korábban a magyar államadós-besorolást is ugyanilyen mértékben, „Ba1” szintről egy fokozattal stabil kilátású „Baa3”-ra javította, visszaemelve ezzel Magyarországot a befektetésre ajánlott szuverén besorolási kategóriába.

A Moody’s a magyar államadós-osztályzat idei első potenciális felülvizsgálati időpontját június 1-jére, múlt péntekre tűzte ki, de aznap éjjel közölte, hogy nem frissítette a magyar államadós-besorolást. A hitelminősítő ezzel közvetlen összefüggésben ugyanígy nem vizsgálta a mostani időpontban Budapest besorolását sem. Ez várható döntés volt, mivel a Moody’s osztályzási gyakorlatában szoros a korreláció a besorolásokkal nyilvántartott szuverén adósok, illetve ezek fővárosainak és egyéb, rendszerszintű fontosságú szub-szuverén állami entitásainak osztályzati mozgásai között.

A Moody’s az Európai Unió előírásainak megfelelően előre összeállította az európai szuverén adósbesorolások áttekintésének idei menetrendjét, de ezeket a felülvizsgálatokat nem kötelező végrehajtani a kitűzött időpontokban. Az EU csak annak előzetes beterjesztését írja elő, hogy a hitelminősítők – hacsak nem történik olyan rendkívüli fejlemény, amely a szuverén adósbesorolások soron kívüli módosítását teszi indokolttá – az adott évben milyen időpontokban tervezik az egyes uniós államadósok osztályzatainak felülvizsgálatát.

A Moody’s legutóbb 2016. november 4-én jelentett be a kitűzött időpontban módosítást a magyar államadós-osztályzatra: a cég akkor emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású kategóriába. Magyarország azóta négy előre kitűzött felülvizsgálati időpontban – a múlt pénteki dátum előtt tavaly március 3-án, július 7-én és október 20-án – szerepelt a Moody’s menetrendjében, ám a hitelminősítő egyik alkalommal sem hajtott végre újabb felülvizsgálatot. Magyarország legközelebb november 23-án szerepel a Moody’s vizsgálati menetrendjében.

Mindhárom globális piacvezető hitelminősítő 2016-ban emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású államadós-kategóriába, de a Standard & Poor’s és a Fitch tavaly óta felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást tart érvényben a magyar besorolásra. A Moody’s így egyedüliként tartja nyilván stabil kilátással a magyar államadós-minősítést.

(MTI)