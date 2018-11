Gazdaság :: 2018. november 16. 14:32 ::

A nyugdíj-előtakarékossági rendszert is az államadósság-kezelés feneketlen zsákja felé terelné a nyeszre kész a kormány

Már elkészültek az első tervek az állam nyugdíjpiacra történő belépéséhez – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön az Echo TV Napi aktuális című műsorában.

A pénzügyminiszter kifejtette: olyan nyugdíj-előtakarékossági kötvényt szeretnének majd kibocsátani, amelyet kicsit kedvezőbb hozamokkal tudnak a takarékoskodók nyugdíjas korukban visszaváltani, a járulékukat élvezni. A mostani nyugdíj-előtakarékossági számla (nyesz), önkéntes nyugdíjpénztár és egyéb formák mellett lehetőségnek kellene lennie arra is, hogy az államadósság-kezelés részévé váljon az ilyen típusú előtakarékosság, ilyen rendszerek máshol is működnek – tette hozzá.

A harmadik negyedévi 5 százalékos GDP-növekedést kommentálva megjegyezte, hogy ilyen magas ütemű bővülésre az elmúlt két évtizedben csak kevésszer volt példa. Hozzátette, van még tér a további növekedésre.

A miniszter szerint túl bőkezű volt lakáskassza-támogatás rendszere

Annak kapcsán, hogy a lakástakarékok az utolsó 48 órában 140 ezer új szerződést kötöttek, kifejtette: a kormánynak nincs jogköre arra, hogy vizsgálja ezeket a szerződéseket, a felügyeletnek van rá lehetősége. A miniszter szerint azonban mindenképpen szokatlan, hogy a szerződések száma két nap alatt az 1,4 milliós állomány 10 százalékával bővült. Hozzátette, ez jövőre plusz 8 milliárd forint többletkiadást jelent az államnak.

Úgy vélekedett, ez mutatja, hogy sok szerződéskötőnél nem feltétlenül a lakásfelújítás, -építés volt a legfontosabb cél, hanem a 30 százalékos állami támogatás volt a vonzó. Hozzátette, Németországban 4 százalék, Ausztriában pedig 1,5 százalék a támogatás mértéke (nyilván a fizetések is a magyarországival hasonlatosak... - a szerk.) , és ott is van a támogatásnak felső határa. Ehhez képest a magyar lakáskassza állami támogatási rendszere nagyon bőkezű volt, amin változtatni kellett, mert más célra használták fel – mondta Varga, mintha a jogszabályi környezetet nem ők alakították volna ilyenre.

A sportcélú taóval Varga szerint csak a belépők vásárlására a baj

Beszélt arról is, hogy a kormány mérlegelte a társaságiadó-kedvezmények (tao) eddigi tapasztalatait. Úgy döntött, hogy a kulturális tao rendszere a visszaélések nagy száma miatt a jelenlegi formában megszűnik, helyette olyan pályázati rendszer indul, amelyben a szakminisztérium a korábbi kulturális tao nagyságrendjének megfelelő – 2017-ben 35-37 milliárd forint – támogatást biztosít.

A sportcélú tao esetében pontosításokat hajtottak végre. Eddig szinte korlátlan mértékben lehetett igénybe venni sportcélú belépők vásárlására az ilyen típusú kedvezményeket, ezeknél most felső határt állapítottak meg. Szeretnék meghatározni a sportcélú tao igénybevételének maximális határát is. Lehetővé vált továbbá, hogy az ilyen típusú támogatásokat a sportlétesítmények üzemeltetésére, fenntartására is igénybe lehessen venni – ismertette a miniszter.

(MTI nyomán)