"Köszönöm, hogy mindig számíthatok Rád, Úszás!" - Hosszú Katinka újra versenyez, és elégedett az eredményekkel

Miután Hosszú Katinka a legjobb idővel jutott be a kaliforniai Irvine-ban zajló nagymedencés nemzetközi úszóverseny, a Speedo Grand Challange döntőjébe 200 méter vegyesen, a fináléban tovább javított idején, és nagy fölénnyel győzött. Vagyis több mint féléves kihagyás ott folytatta ahol abbahagyta, a 2018-as esztendőt is győzelemmel kezdte. A később kezdődő 50 gyors fináléjában a 4. lett.

Bár az elmúlt napokban ismét a magánéleti válsága miatt került az érdeklődés középpontjába Hosszú Katinka, ám a férjével, Shane Tusuppal minden jel szerint végleg szakító úszónőt ez nem akadályozta meg abban, hogy egyik legjobb számában, 200 vegyesen győzelemmel térjen vissza a medencébe.

A Speedo Grand Challange döntőjében ráadásul a verseny történetének legjobb idejével nyert. A korábbi 2:11.12-es rekordot is ő tartotta, még 2010-ből, de ezt most tovább javította 2:10.87-re, azok után, hogy a fináléba 2:11.91-gyel jutott be.

A győztes idő persze elmarad az utolsó nagymedencés versenyén, a tavaly nyári, budapesti világbajnokságon úszott győztes idejétől, a 2:07.00-tól és a 2015-ös kazanyi vb-n elért, azóta is világcsúcsnak számító 2:06.12-től, de első úszásként az évben kiváló idő, főleg hogy a riválisok kivétel nélkül 2:14-en kívül úsztak.

Hosszú helyi idő szerint péntek délelőtt holtversenyben harmadikként 50 háton is kvalifikálta magát a döntőbe, ahol végül a 4. helyet szerezte meg, mindössze 3 századdal maradt le a dobogóról.

Hosszú Katinka neve további négy szám (100 gyors, 100 és 200 hát, 400 vegyes) nevezési listáján bukkan fel a három napon át tartó Speedo Grand Challenge-en, így ma folytathatja a versenyzést.

női 200 m vegyes, a dobogósok

1. Hosszú Katinka 2:10.87

2. Louise Hansson (svéd) 2:14.40

3. Sarah Darcel(kanadai) 2:14.88

50 m hát, az 1-4. helyezettek

1. Abbey Weitzeil (amrikai) 25.11

2. Anika Apostalon (amerikai) 25.52

3. Amy Bilquist (amerikai) 25.64

4. Hosszú Katinka 25.67

Hosszú Katinka a verseny után rögtön posztolt is az Instagramon

A Nemzeti Sport szerint Bodrogi Viktor lehet az olimpiai bajnok edzője

A Nemzeti Sport információi szerint a Százhalombattán edzősködő Bodrogi Viktor lehet a Shane Tusuppal szakító, pénteken már Kaliforniában versenyző Hosszú Katinka új edzője.

Az NS pénteken megkereste az edzőség ügyében a korábban Hosszú Katinkához és Shane Tusuphoz hasonlóan a Dél-Kalifornai Egyetemen tanuló szakembert, aki nem burkolózott hallgatásba, igaz, konkrétummal sem szolgált.

„A 2007-es debreceni rövid pályás Európa-bajnokság után én utaztam ki Katinkával Los Angelesbe, én segítettem neki akkor, akár még azt is mondhatjuk, hogy én indítottam el az amerikai útján – mondta Bodrogi Viktor. – Jó ismerősként beszélgettünk Katinkával a hogyan továbbról, de a felvetése kapcsán csak azt mondhatom: ezt az információt sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánom. Az biztos, hogy Katinkának szüksége van valakire, mert egyedül képtelenség ezt csinálni, ahogyan az is biztos, hogy nincs könnyű helyzetben, egy ilyen válság mindig nehéz. De én képesnek tartom őt arra, hogy visszatérjen. Úszni és versenyezni akar, reméljük, hogy a teste is ezt akarja."

Bodrogi ma is ott van a hazai versenyek legtöbbjén, mégpedig jelentős megbízatással, hiszen ő az, aki azt a bizonyos startpisztolyt ellövi a rajtnál.

A sportágat szeretők emlékezetében bizonyára megmaradt a másfél évvel ezelőtti történet: 2016 novemberében a százhalombattai rövid pályás országos bajnokságon Hosszú Katinka minden egyéni számban elindult. A 17 egyéni számból „csak" 16-ot nyert meg, mert 50 méter gyorson bemozdult a rajtnál, és kizárták – mégpedig éppen Bodrogi Viktor, aki csupán tette a dolgát. Ebből nem is lett feszültség közte és Hosszú Katinka között

(NSO)