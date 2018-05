Sport :: 2018. május 26. 19:08 ::

Teniszbravúr: Fucsovics Márton tornagyőzelme 36 éve az első magyar ATP-siker

Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású genfi férfi salakpályás tenisztorna szombati döntőjében legyőzte a német Peter Gojowczykot.

A világranglistán 60. magyar játékos élete első ATP-fináléjában a német Peter Gojowczykkal csapott össze, akitől korábbi egyetlen találkozójukon kikapott a 2015-ös US Open selejtezőjében. A 49. helyen álló ellenfél már harmadik ATP-döntőjére és második tornagyőzelmére készült.

A 26 éves Fucsovics korábban legyőzte az ötödik helyen kiemelt spanyol Albert Ramost és a kétszeres címvédő, háromszoros Grand Slam-győztes svájci Stan Wawrinkát is. A döntőt is remekül kezdte, kétszer is 15-re elvette a német adogatását, és 4:0-ra elhúzott. Gojowczyk 5:1-nél szettlabdát hárított, ám a nyíregyházi teniszező ezután kiszerválta a játszmát, amely 33 percig tartott.

A folytatásban a 28 éves ellenfél 2:2-ig tartotta a lépést, amikor több könnyű ütést is elrontott, Sávolt Attila tanítványa pedig élt a lehetőséggel, brékelőnybe került. Ezt követően higgadtan hozta a szerváját (4:2), majd újra elvette az egyre bizonytalanabb Gojowczykét. Innentől már csak a saját adogatására kellett figyelnie, s a meccset végül egy ásszal zárta le.

Az összecsapás 1 óra 7 percig tartott.



Fotó: Fabrice Coffrini / AFP Fucsovics 34 év óta az első magyarként vívhatott döntőt ATP-versenyen: 1984-ben Taróczy Balázs elvesztette az indianapolisi finálét. Az előző magyar ATP-tornagyőzelem is Taróczy nevéhez fűződik, ehhez 1982-ig, a hollandiai Hilversumban rendezett versenyig kell visszamenni az időben. Fucsovics 34 év óta az első magyarként vívhatott döntőt ATP-versenyen: 1984-ben Taróczy Balázs elvesztette az indianapolisi finálét. Az előző magyar ATP-tornagyőzelem is Taróczy nevéhez fűződik, ehhez 1982-ig, a hollandiai Hilversumban rendezett versenyig kell visszamenni az időben.

A genfi finálé győztese 250, vesztese 150 világranglista-pontot gyűjtött, továbbá 89 ezer (27,9 millió forint), illetve 47 ezer eurót nyert.

A 2010-ben junior wimbledoni bajnok Fucsovics - Facebook-oldala szerint - szombati diadalával a világranglista 45-ödikjeként utazhat a vasárnap kezdődő Roland Garrosra. A párizsi Grand Slam-versenyen első ellenfele a kanadai Vasek Pospisil lesz, aki februárban megnyerte a budapesti challenger-tornát.

Eredmény, döntő (az ATP honlapja alapján):

Fucsovics Márton-Peter Gojowczyk (német) 6:2, 6:2

Frissítés: Svájc most igazán különleges hely lett



A díjátadó ünnepségen mondott beszédében a magyar teniszező kiemelte, hogy Svájc immár különleges helyet foglal el az életében.

„Gratulálok Peternek, akinek remek idénye van, és köszönet illeti az edzőmet, édesapámat és a menedzseremet is. Tavaly Bázelben vívtam életem első ATP-negyeddöntőjét, úgyhogy Svájc igazán különleges hely nekem. Az elmúlt két év nagyon nehéz volt, de remélem, sok sikeres szezon áll még előttem” – tette hozzá.

A tornagyőztes ász

A 14. magyar ATP-siker egyéniben

Fucsovics Márton diadalával a magyar teniszsport 14. ATP-tornagyőzelmét szerezte meg az open éra 1968-as kezdete óta.

A nyíregyházi játékos előtt egyesben csak Taróczy Balázs ünnepelhetett, aki 13 ATP-serleget gyűjtött, ráadásul párosban kétszeres Grand Slam-bajnok lett.

Genfben mindketten diadalmaskodtak: Taróczy 1980-ban, Fucsovics 38 évvel később.

A magyar ATP-tornagyőzelmek

Taróczy Balázs (13):

1974, Kitzbühel (salak)

1976, Hilversum (salak)

1978, Hilversum (salak)

1978, Barcelona (salak)

1979, Brüsszel (salak)

1979, Hilversum (salak)

1980, Bastad (salak)

1980, Hilversum (salak)

1980, Genf (salak)

1981, Hilversum (salak)

1981, Tokió (salak)

1982, Nizza (salak)

1982, Hilversum (salak)

Fucsovics Márton (1):

2018, Genf (salak)

(MTI - NSO nyomán)