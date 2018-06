Sport :: 2018. június 10. 14:05 ::

Három aranyat, egy ezüstöt, egy bronzot hoztak a kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntői

A magyar versenyzők három aranyérmet és egy-egy ezüstöt, valamint bronzot szereztek vasárnap délelőtt a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság 500 méteres döntőiben.

Az első fináléban, az új olimpiai számban, férfi K-4-ben a Tótka Sándor, Molnár Péter, Dudás Miklós, Kuli István összeállítású magyar egység jól rajtolt, s a világbajnok németekkel, a vb-2. spanyolokkal, valamint az oroszokkal hamar kivált a mezőnyből. Féltáv után aztán a németek és a spanyolok elléptek riválisaiktól, a magyarok pedig tartották a harmadik helyet, s bronzérmesként értek a célba. Az aranyéremről mindössze 14 ezredmásodperc döntött a spanyolok javára.

"Elégedettek vagyunk, várható volt, hogy a németek és spanyolok uralják majd a futamot, ők már régóta együtt versenyeznek" - mondta Kuli.

Tótka szerint jobban teljesítettek, mint az előfutamban - ahol szintén harmadikként értek be a spanyolok és a németek mögött -, és nagyon elfáradtak. "Tudunk még fejlődni" - jelentette ki ugyanakkor.

A négyes tagjai többfordulós válogatás után kerültek a hajóba, s Hüttner Csaba szövetségi kapitány az Eb előtt azt mondta, a belgrádi teljesítmény alapján dönt arról, egyben marad-e ez a kvartett.

"Bízom benne, hogy sikerül együtt tartani ezt a négyest, ezzel az eredménnyel szerintem bizonyítottunk. A vb-ig lesz időnk összecsiszolódni" - fogalmazott ezzel kapcsolatban Molnár.

Dudás Miklós - aki doppingeltiltása után idén tért vissza - még ennél is merészebben nyilatkozott:

"Erős mezőnyben harmadikként jöttünk be, gyakorlás után meg lehet nyerni az augusztusi világbajnokságot" - jelentette ki.

A második A döntőben Kozák Danuta olimpiai bajnokhoz méltó versenyzéssel jelezte riválisainak, hogy visszatért - gyermeke születése miatt a tavalyi évet kihagyta -, gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott. Csak a tavaly világbajnok fehérorosz Volha Hudzenka tudta tartani vele a lépést, de a célban már az ő hátránya is több mint egy másodperces volt az ötszörös ötkarikás aranyérmes Kozákhoz képest, aki szombaton a négyes tagjaként is nyert a szerb fővárosban, s a mostani volt pályafutása 16. Eb-elsősége.



Kozák Danuta elsőként ér célba a női kajak egyesek 500 méteres versenyének döntőjében a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon(fotó: Kovács Tamás/MTI) "Fáradtnak éreztem magam, nem volt egy túl jó pálya. Sokat versenyeztem az előző két napon, és van még egy 200 méteres versenyem délután, most egy kicsit pihenek" - mondta a diadal után az UTE 31 éves kajakosa. "Fáradtnak éreztem magam, nem volt egy túl jó pálya. Sokat versenyeztem az előző két napon, és van még egy 200 méteres versenyem délután, most egy kicsit pihenek" - mondta a diadal után az UTE 31 éves kajakosa.

A riválisok a következő fináléban is csak a magyar egység hátát nézhették, Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső ugyanis már a rajttól hatalmas tempót diktált a kenupárosok döntőjében. A győri duó címvédőhöz méltóan versenyzett az új olimpiai számban, a végét is jól bírta, így újabb magyar aranyéremnek tapsolhatott a közönség. Mögöttük a fehéroroszok és az oroszok jöttek be a második és harmadik helyen.



A győztes Balla Virág (elöl b) és Devecseriné Takács Kincső a női kenu párosok 500 méteres versenyének döntője után (fotó: Kovács Tamás/MTI) "Érzékeltük, hogy jönnek mögöttünk a többiek, Kincső mondta is, hogy na még, na még, de nekem már nem volt több na még, majdnem kiesett a lapát a kezemből" - árulta el Balla. Hozzátette: ez a győzelem más volt, mint a tavalyi, plovdivi, más volt a pálya, és elsősorban fejben dőlt el, hogy sikerült megvédeniük a címüket. "Érzékeltük, hogy jönnek mögöttünk a többiek, Kincső mondta is, hogy na még, na még, de nekem már nem volt több na még, majdnem kiesett a lapát a kezemből" - árulta el Balla. Hozzátette: ez a győzelem más volt, mint a tavalyi, plovdivi, más volt a pálya, és elsősorban fejben dőlt el, hogy sikerült megvédeniük a címüket.

Női K-2-ben Medveczky Erika és a szülési szabadságáról idén visszatért, négyesben olimpiai bajnok Csipes Tamara kicsit gyengén rajtolt, de aztán csatlakozott az élen haladó németekhez és franciákhoz. A finishez érve volt esélyük a győzelemre, de a tőlük messze, a 2-es pályán lapátoló Manon Hostenst és Sarah Guyot-t nem látták, s végül mögöttük, a második helyen jöttek be. A harmadik helyet a belgák és a németek szerezték meg holtversenyben.

"Nem nézelődtünk, nem láttuk a franciákat, lehet, hogy ha mellettük megyünk, akkor máshogy alakul. Ezzel együtt én abszolút kieveztem magam, jelen állás szerint ez egy maximális pálya volt, s ez most ennyire volt elég" - nyilatkozott Csipes.

Nagy meglepetésre a férfiak hasonló száma magyar diadalt hozott, a négyesből kimaradt Mozgi Milán és Somorácz Tamás szoros csata után csapott elsőként a célba. Fél távnál még az oroszok vezettek, de aztán a magyarok és a vb-címvédő spanyolok fokozatosan felzárkóztak hozzájuk, s a hajó jobb belökése Mozgiék javára döntött. Mögöttük - 13 századdal - a spanyolok és az oroszok holtversenyben lettek másodikak.



A győztes Mozgi Milán (b) és Somorácz Tamás mutatja aranyérmét a férfi kajak párosok 500 méteres versenyének eredményhirdetésén (fotó: Kovács Tamás/MTI) "Nem ez volt életünk pályája, de nyertünk, ez a lényeg, örülünk" - mondta kissé fáradtan Somorácz, aki hozzátette: ez az ötödik hétvége sorozatban, hogy versenyeznek, most jön egy kis pihenés, aztán készülnek a második válogatóra. "Nem ez volt életünk pályája, de nyertünk, ez a lényeg, örülünk" - mondta kissé fáradtan Somorácz, aki hozzátette: ez az ötödik hétvége sorozatban, hogy versenyeznek, most jön egy kis pihenés, aztán készülnek a második válogatóra.

A férfi kenupárosoknál a májusi, szegedi világkupán második Hajdu Jonatán, Fekete Ádám kettős remekül küzdött, de végül nem sikerült bekerülnie az első három közé, a győztes románok, valamint az oroszok és az ukránok mögött negyedikként zárt, a kajakos Kopasz Bálint pedig az 1000 méter szombati ezüstérme után ezúttal kilencedikként ért be.

A kenus Kiss Balázs a B döntőben volt érdekelt, ott második lett, így összesítésben a 11. helyen zárta az Eb-t.

A vasárnap délelőtti paradöntőkben is született magyar siker a paralimpiai ezüstérmes Suba Róbert révén, aki a KL1-es kategóriában, 200 méteren másodikként ért célba.

(MTI)