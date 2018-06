Sport :: 2018. június 10. 18:55 ::

Tizenöt éremmel, köztük hat arannyal zártuk a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságot

A magyar versenyzők egy-egy arany- és ezüst-, valamint két bronzérmet gyűjtöttek a vasárnapi 200 méteres döntőkben a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon.

A sprinterek közül elsőként a szerb fővárosban már két aranyéremnél tartó kajakos Kozák Danutának lehetett szorítani, aki nagyon erős mezőnyben próbált újabb dobogós helyet szerezni. A rajt a lengyelek olimpiai ezüstérmesének, Marta Walczykiewicznek sikerült a legjobban, s az előnye végig meg is maradt. Az ötszörös ötkarikás bajnok Kozák nagyot harcolt, s végül másodikként ért a célba dán riválisa előtt, s ennek láthatóan nagyon örült.



A második helyezett Kozák Danuta (j2) és a győztes lengyel Marta Walczykiewicz a női kajak egyesek 200 méteres versenyének döntője után a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2018. június 10-én (fotó: Kovács Tamás/MTI) "Nagyon gyors volt az egész. A rajtom lehet, hogy nem sikerült olyan jól, mint a 200-as versenyzőknek, de utána jöttem nagyon. Talán ha kicsit nagyobb a szél, Martát is beérem. De nagyon örülök a második helynek" - nyilatkozott Kozák, hozzátéve: boldog, hogy újra versenyezhet az ellenfelekkel, s pár nap szünet után kezdi a felkészülést a második hazai válogatóra. "Nagyon gyors volt az egész. A rajtom lehet, hogy nem sikerült olyan jól, mint a 200-as versenyzőknek, de utána jöttem nagyon. Talán ha kicsit nagyobb a szél, Martát is beérem. De nagyon örülök a második helynek" - nyilatkozott Kozák, hozzátéve: boldog, hogy újra versenyezhet az ellenfelekkel, s pár nap szünet után kezdi a felkészülést a második hazai válogatóra.



Kozák Danuta, a magyar csapat legeredményesebb versenyzője mutatja két arany és egy ezüstérmét a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2018. június 10-én. A versenyző győzött a kajaknégyes és a kajak egyesek 500 méteres versenyén, második helyen végzett a kajak egyesek 200 méteres távján (fotó: Kovács Tamás/MTI) A férfiak ugyanezen számában Birkás Balázsnak hasonlóan erős ellenfelekkel, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmesekkel kellett felvennie a harcot. A 22 éves szegedi kajakos egy jó rajtból "építkezhetett", de a táv második fele nem sikerült számára igazán jól, így végül - talán már a későbbi páros döntőre tartalékolva - a kilencedik helyen ért be a célba. A férfiak ugyanezen számában Birkás Balázsnak hasonlóan erős ellenfelekkel, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érmesekkel kellett felvennie a harcot. A 22 éves szegedi kajakos egy jó rajtból "építkezhetett", de a táv második fele nem sikerült számára igazán jól, így végül - talán már a későbbi páros döntőre tartalékolva - a kilencedik helyen ért be a célba.

Később aztán honvédos társával, Balaska Márkkal címvédőként és világbajnokként vízre szállva javított. A remek rajtot követően sokáig az újabb győzelemért is harcban voltak, de végül a tavalyi vb-n második spanyolok és harmadik szerbek mögött néhány centivel lemaradva harmadikként csaptak be a célba.

"Sajnos nem tudtuk megtartani az Európa-bajnoki címünket, de a négyes válogató elvonta a figyelmünket erről a számról, nem tudtunk rá igazán készülni. Reméljük, a vb-n jobban tudunk majd teljesíteni. Ezután csak kétszázazunk, kőkeményen fogunk készülni" - nyilatkozott Balaska.

A nők K-2-es számában a világbajnoki címvédő Hagymási Réka, Szabó Ágnes duó ezúttal is jól versenyezett, de a dobogóról leszorult, negyedik lett.

A kenusoknál a délelőtt 500 párosban aranyérmes Balla Virág - aki a múlt heti hazai válogatón verhetetlennek bizonyult - az új olimpiai számban, C-1-ben remekül helytállt, orosz és lengyel riválisa mögött a harmadik helyet szerezte meg, így újabb számban állhatott fel a dobogóra.



Balla Virág (b) két arany és egy bronzérmét, Devecseriné Takács Kincső két aranyérmét mutatja a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon 2018. június 10-én. A versenyzők a kenu párosok 200 és 500 méteres versenyében győztek, Balla Virág harmadik helyen végzett a kenu egyesek 200 méteres távján (fotó: Kovács Tamás/MTI) "Próbáltam menni az élen haladókkal. A rajtom még nem az igazi, és nagyon örülök ennek a bronzéremnek" - mondta a győriek mindig mosolygós, 23 éves sportolója. "Próbáltam menni az élen haladókkal. A rajtom még nem az igazi, és nagyon örülök ennek a bronzéremnek" - mondta a győriek mindig mosolygós, 23 éves sportolója.

Később párjával, Devecseriné Takács Kincsővel párosban ő is javított, ezen a távon is legyőzhetetlenek voltak, szinte mintaszerű pályát produkálva utasították maguk mögé a mezőnyt.

"Ez egy álomfutam volt, nagyon jó érzés volt végigjönni, mintha behúztak volna a célba" - mondta Takács Kincső. Balla elárulta: mivel ő már az ereje végén járt, ez a győzelem nagyrészt Takácsnak volt köszönhető.

A férfiak kenu kettes számában Hajdu Jonatán és Fekete Ádám délelőtt 500-on hajszállal maradt le a dobogóról - Hajdu mérgében el is törte a lapátját a célba érkezés után -, s most mindenképpen előrébb szerettek volna lépni. Tavaly az Eb-n, majd a vb-n is harmadikak lettek 200-on, és most sem jött össze az érem. Sokáig a második helyen haladtak, a hajrájuk azonban nem sikerült jól, és a hajót sem rúgták be jó ütemben, így végül ötödikek lettek.

Egyesben Takács Mihály a B döntőben szerepelt, ott az ötödik helyet szerezte meg, így összesítésben 14.-ként zárta a kontinensviadalt.

5000 méteren is sikerült érmeket szerezni

A magyar versenyzők egy-egy arany- és ezüstérmet nyertek az 5000 méteres számokban, így a küldöttség 6 első, 5 második és 4 harmadik hellyel zárta a vasárnap véget ért belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságot. Az olimpiai számokat tekintve 3-3-2 a mérleg.



A győztes Takács Tamara (b), a második helyezett, francia Sarah Troel (k) és a bronzérmes belga Hermien Peters a női kajak egyesek 5000 méteres döntőjének eredményhirdetésén (fotó: Kovács Tamás/MTI) A Vasas kajakosa, Takács Tamara - aki szombaton második lett 1000 méteren - már az első, nagy kör után az élboly elejére lapátolt a 17 résztvevő között, s innentől kezdve nem is engedte ki a vezetést a kezéből. Egy ideig még vele tartott a francia Sarah Troel, a norvég Anna Sletsjoee és a belga Hermien Peters, majd két körrel a vége előtt már csak utóbbi, de kisvártatva ő is leszaladt. A magyar versenyző az utolsó 6-800 métert már teljesen egyedül, senkitől sem zavartatva tette meg, s a célba érve a levegőbe csapva ünnepelte fölényes győzelmét. A Vasas kajakosa, Takács Tamara - aki szombaton második lett 1000 méteren - már az első, nagy kör után az élboly elejére lapátolt a 17 résztvevő között, s innentől kezdve nem is engedte ki a vezetést a kezéből. Egy ideig még vele tartott a francia Sarah Troel, a norvég Anna Sletsjoee és a belga Hermien Peters, majd két körrel a vége előtt már csak utóbbi, de kisvártatva ő is leszaladt. A magyar versenyző az utolsó 6-800 métert már teljesen egyedül, senkitől sem zavartatva tette meg, s a célba érve a levegőbe csapva ünnepelte fölényes győzelmét.



A második helyezett Lakatos Zsanett a női kenu egyesek 5000 méteres döntőjének eredményhirdetésén (fotó: Kovács Tamás/MTI) A női kenusok kilencfős mezőnye rögtön a rajt után szétszóródott, az élre a fehérorosz Volha Klimava állt, őt Lakatos Zsanett követte. A verseny gyakorlatilag nem tartogatott izgalmat, minden versenyző megtartotta a start utáni pozícióját, így a magyar is a másodikat. A női kenusok kilencfős mezőnye rögtön a rajt után szétszóródott, az élre a fehérorosz Volha Klimava állt, őt Lakatos Zsanett követte. A verseny gyakorlatilag nem tartogatott izgalmat, minden versenyző megtartotta a start utáni pozícióját, így a magyar is a másodikat.

A leghosszabb táv férfi számai nem sikerültek jól a magyaroknak, a kajakos Varga Ádám 11. lett a 22 induló között, míg a kenus Kiss Tamás 13. helyen ért célba a 16 fős mezőnyben.

A magyar versenyzők összesen 15 érmet, hat aranyat, öt ezüstöt és négy bronzot gyűjtöttek a vasárnap zárult belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon, s ezzel az éremtáblázat élén zártak. Az olimpiai számokat tekintve 3-3-2 a dobogós mérleg.

(MTI nyomán)

Korábban írtuk: