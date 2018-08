Sport :: 2018. augusztus 8. 20:00 ::

Hosszú Katinka ötödjére is Európa tetején

Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter vegyesen szerdán a glasgow-i úszó Európa-bajnokságon. A köztévének nyilatkozva azt mondta, a szíve húzta be az utolsó métereken. A finálé másik magyarja, Jakabos Zsuzsanna a 8. helyen ért célba. A 4x100 méteres vegyes gyorsváltónk a hatodik lett.

A szám világ- és olimpiai bajnoka, világcsúcstartója 2:10.17 perces idővel, szoros versenyben győzött, ezzel sorozatban ötödször lett a kontinens legjobbja ebben a versenyben. Hosszú a magyar küldöttség hatodik medencés érmét szerezte. A 200 m vegyes másik magyar döntőse, Jakabos Zsuzsanna 2:13.37-tel a nyolcadik lett.

Régen robotként állt oda a döntőkhöz, most ez más volt, mondta a köztévének adott interjújában a klasszis úszó. „Ma délután csak küzdöttem, tiszta küzdés volt, a szívem húzott be az utolsó pár méteren. 200 vegyesen tőlem tartanak, ezt próbáltam kihasználni, próbáltam elmenni háton, de tudtam, hogy ez gyorson fel eldőlni” – így Hosszú. Kitért arra is, ma érzelemből győzött, „robotként” erre képtelen lett volna, a fizikai állapota, edzettsége miatt.

Eredmények:

Női 200 méter vegyes, Európa-bajnok:

Hosszú Katinka 2:10.17 perc

2. Ilaria Cusinato (Olaszország) 2:10.25

3. Maria Ugolkova (Svájc) 2:10.83

8. JAKABOS ZSUZSANNA 2:13.37

Hatodik a vegyesváltónk

A Németh Nándor, Kozma Dominik, Jakabos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn négyes a hatodik helyen végzett 4x100 méteres vegyes gyorsváltóban szerdán a Glasgow-ban zajló úszó Európa-bajnokságon. Sós Csaba szövetségi kapitány három helyen is változtatott a délelőtti összeállításon, egyedül Verrasztó maradt a stafétában, Bohus Richárd, Lobanovszkij Maxim és Szilágyi Liliána kikerült a hetedik idővel döntőbe jutott együttesből.

A magyar csapat 3:29.30-as idővel zárt hatodikként.

Döntősök

Burián Katalin 200 méter háton egyéni csúccsal a második, míg 100 méter pillangón Cseh László a legjobb, Milák Kristóf pedig a negyedik idővel jutott döntőbe szerdán a glasgow-i úszó Európa-bajnokságon. Az elődöntőben érdekelt magyarok közül elsőként Burián volt érdekelt. Plagányi Zsolt tanítványa délelőtt bőven spórolt az erejével, de így is a második időt úszta.

Férfi 100 méter pillangón a szám címvédője, Cseh László, illetve a 200-on győztes Milák Kristóf állt rajtkőre. Elsőként a 14-szeres Európa-bajnok veterán klasszis ugrott medencébe, szoros versenyben, az utolsó métereken jól hajrázva szerezte meg a futamgyőzelmet 51.65 másodperccel.

Őt Milák követte. A 18 éves versenyző tavaly Budapesten ezüstérmet szerzett a világbajnokságon ebben a számban, most 51.76-tal negyedikként került a döntőbe.

Sztankovics Anna 50 méter mellen a délelőtti előfutamban egyetlen tizedre volt saját országos csúcsától, ezt az idejét azonban megközelíteni sem tudta délután, és 31.34 másodperccel a 11. helyen végzett.

(HírTV)