Emberfeletti teljesítmény: magyar győzelem a tízszeres ironman versenyen

Szőnyi Ferenctől szinte már elvárható, hogy ha elindul egy tízszeres ironmanen, azt meg is nyerje. A komáromi sportoló az Egyesült Államokban húzott be újabb győzelmet, nagy fölénnyel nyerte meg a Decamant New Orleansban.

A 38 kilométer úszásból, 1800 kilométer kerékpározásból és 10 maratonból, azaz 422 kilométer futásból álló távot Szőnyi a verseny eredményközlő oldala szerint 222 óra 10 perc 51 másodperc alatt teljesítette.

Szőnyinek leggyengébb száma az úszás, várható volt, hogy a mezőny hátsó részében lesz utána, 21 órát töltött a vízben. Kerékpáron aztán megkezdte a felzárkózást, 107 órányi tekerés után a harmadik helyen ment ki futni. Elég gyorsan az élre állt ezután, 60 kilométernyi futás után már ő vezetett, a végére pedig több órás előnyből gazdálkodhatott az ultrán, ahol az is számít, ki mennyit pihen, illetve nem pihen.



Fotó: Szőnyi Ferenc Versenynapló/Facebook

A tízszeres ironmanra 16-an neveztek, de hatan már a futás előtt feladták a küzdelmeket. Egy ilyen hosszú versenyen persze minden kijut a versenyzőknek. A kerékpár és a futás közel sem ideális körülmények között kellett teljesíteni, többször szakadt az eső, 5 fok körüli hőmérséklet volt tartósan, amit még a metsző szél tett elviselhetetlenebbé, ahogy az kiderül Szőnyi facebookos versenynaplójából . Egy fél órára még a versenyt is leállították egy nagy vihar miatt. A triatlonista improvizált is, szigetelő szalagból és nejlonzacskóból barkácsolt magának szélálló nadrágot.



Szőnyi Ferenc felkészült a szél és a víz ellen (Fotó: Szőnyi Ferenc Versenynapló/Facebook)

Szőnyi többször nyert már tízszeres távú ironmant, korábban győzött már New Orleansban is. Idén egy ötszörös távú ironmannel melegített Svájcban, ahol 54. születésnapját ünnepelte győzelemmel. Júniusban a Himalájában futott , egy 480 kilométeres, 10 ezer méter szintemelkedést tartalmazó ultrát nyert meg pályacsúccsal. A másik három induló célba sem ért az oxigénszegény versenyen.

(Index nyomán)

