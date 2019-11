A háromszoros olimpiai bajnok úszó, Hosszú Katinka szerdán jelentette be, hogy a júliusi világbajnokságon megingott a bizalma Petrov Árpádban, aki 2018. júliusban vette át edzéseinek irányítását.

Petrov az Index megkeresésére emailben reagált

Hosszú Katinkával elváltak útjaink. Hálával gondolok minden együtt töltött napra, amikor a világ legjobb úszóját segíthettem, az út, amit megtettünk izgalmas volt és rengeteget tanultam Katinkától. Alázat, munka, tisztelet, és még sorolhatnám. Megtapasztalhattam, mit is jelent ezerszer elhangzott jelmondata: “Hard Work Always Pays Off!”, azaz a kemény munka mindig kifizetődik. De akár azt is említhetném: vagy nyersz, vagy tanulsz.

Keményen dolgoztunk, Katinka mindent megtett a vízben, én pedig próbáltam képességeimhez mérten segíteni a parton, aminek az eredménye hat világbajnoki és egy Európa-bajnoki cím lett.

Az érzés, amikor a Himnusz felcsendül egy versenyszám után: leírhatatlan.

Köszönettel tartozom mindenekelőtt Wladár Sándornak, a Magyar Úszó Szövetség elnökének, aki olimpiai bajnokhoz méltóan a kezdetektől mindenben támogatta elképzeléseinket, gyakran erőn felül.

Köszönöm továbbá a Magyar Úszó Szövetség és az Iron Swim valamennyi munkatársának, Merkely Béla professzornak, családomnak, barátaimnak és mindenkinek, akik melletünk álltak az elmúlt időszakban.

Az elmúlt 16 hónapra visszatekintve úgy érzem, én az úszósporttól már most többet kaptam, mint amit valaha is adhatok.

Ígérni csak annyit tudok, a jövőben megpróbálom tudásom legjavával szolgálni közös ügyünket, Hosszú Katinkának pedig ugyan edzéseket már nem fogok vezetni, én leszek a legnagyobb szurkolója Tokióban és az olimpia után is. Kívánom, hogy teljesüljön minden álma, szakmai és emberi egyaránt.