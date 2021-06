Sport, Külföld :: 2021. június 11. 23:04 ::

Skócia sem térdepléssel küzd a rasszizmus ellen

Skócia úgy döntött, hogy nem térdel le a labdarúgó Európa-bajnokság során, de továbbra is kiáll a rasszizmus ellen – írja a Guardian nyomán a Mandiner. Amint arról korábban beszámoltunk, a magyar válogatott tagjai nem térdelnek le az Eb-meccsek előtt.

Az alapvetően az ex-NFL-es Colin Kaepernicktől induló tiltakozási forma tavaly, George Floyd meggyilkolása után megerősödő Black Lives Matter mozgalommal együtt tört be a labdarúgásba is, az angol bajnokság nemrég véget ért szezonjában például minden meccs a játékosok és a bírók közös térdelésével indult. Lehet tudni azt is, hogy az angol válogatott tagjai le fognak majd térdelni a meccsek előtt,

bár az otthon játszott felkészülési mérkőzések előtt a brit stadionokban akadtak nézők, akiknek ez nem tetszett.

Andy Robertson, a skót nemzeti együttes csapatkapitánya hangsúlyozta, hogy Skócia elkötelezettsége a megkülönböztetés felszámolása iránt semmilyen módon nem csökkent.

"Fontos, hogy továbbra is foglalkozzunk a rasszizmus kérdésével, és felhívjuk a figyelmet az emberek gondolkodásmódjának és viselkedésének megváltoztatásának szükségességére” – mondta a Liverpool balhátvédje.