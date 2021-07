Sport :: 2021. július 10. 11:06 ::

A NOB-elnök is kiállt a nézők kizárása mellett

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke "szükséges döntésnek" nevezte, hogy zárt kapuk mögött rendezik a július 23-án kezdődő tokiói ötkarikás játékok összes versenyét.

"Az olimpia biztonságos lebonyolításához szükség volt erre a döntésre. Remélem, mindannyian egyetértünk abban, a legfontosabb, hogy a játékok megrendezésre kerüljenek, és megvalósíthassátok olimpiai álmotokat" - mondta Bach a résztvevő sportolóknak küldött videoüzenetében.

A német sportvezető hozzátette, senkinek nem kell egyedül éreznie magát versenyzés közben, hiszen a televízió jóvoltából világszerte emberek milliárdjai figyelik majd az eseményeket. Bach úgy fogalmazott, a műsorszolgáltatók az olimpia történetének legátfogóbb közvetítésével készülnek.

A koronavírus-járvány miatt a japán kormány negyedszer vezetett be rendkívüli állapotot Tokióban - hétfőtől augusztus 22-ig -, ezúttal azért, mert a fővárosban továbbra is emelkedik a fertőzöttek száma, terjed az indiai eredetű delta vírusmutáció, és közben a nyári időszak miatt a lakosság is egyre tevékenyebb.

A helyi szervezők csütörtökön úgy döntöttek, hogy a külföldi szurkolók és önkéntesek után a japán nézőket sem engedik be a helyszínekre, vagyis a versenyeket zárt kapuk mögött rendezik meg.

A tavalyról idénre halasztott olimpia július 23-án kezdődik és augusztus 8-ig tart. A játékokon 176 magyar sportoló vesz részt. A paralimpia augusztus 25-én kezdődik, a magyar paralimpiai csapatnak 37 kvótája van jelenleg.

(MTI)