Sport :: 2021. július 29. 13:42 ::

Milák és Szabó is elődöntős 100 méter pillangón

A 200-on aranyérmes Milák Kristóf, valamint Szabó Szebasztián is bejutott az elődöntőbe 100 méter pillangón csütörtökön a tokiói olimpia úszóversenyén.



Milák Kristóf (elöl) és Szabó Szebasztián a 100 méteres pillangóúszás előfutamában (fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az előfutamban Milák 50.62 másodperces idejénél csak a világcsúcstartó amerikai Caeleb Dressel volt gyorsabb, ő 50.39 másodperces olimpiai rekordot úszott.

Szabó 51.67 másodperces idejével a 14. helyen várja a magyar idő szerint péntek 3.30 órától sorra kerülő elődöntőt.

"Sikerült pihenni, aludni is az aranyérem után, így a hangulatom is javult. Teljesen elégedett vagyok, én is annyira vettem komolyan, mint Dressel, legalább egy másodperccel erősebben kell majd kezdeni élesben" - értékelt röviden az MTI-nek a BHSE 21 éves világklasszisa.

Szabó Szebasztián pedig éppen fordítva élte meg a versenyt, ugyanis szerinte túl erősen kezdett: "Az elején majdnem a maximumon mentem, de így csak 80 méterig bírtam, utána viszont majdnem a víz alatt fejeztem be a versenyt. Az elődöntőben picivel lassabb kezdés kell, hogy a végét is bírjam, akkor lehet esélyem a fináléra is".