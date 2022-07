Sport :: 2022. július 8. 14:55 ::

Pénzdíjas vizes versenyekkel kárpótolják az oroszok a budapesti vb-t kihagyni kénytelen sportolóikat

Az Ukrajnában háborúzó Oroszország úszósportjának vezetése hazai rendezésű pénzdíjas versenyeket hirdetett meg azt követően, hogy a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) az év végéig felfüggesztette az orosz sportolók nemzetközi viadalokon való részvételét.

A FINA-nak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ajánlását követően elfogadott döntése nyomán az orosz vizes sportok képviselői nem indulhattak a múlt hét végén zárult budapesti világbajnokságon sem. Ellensúlyozandó a háború miatt elrendelt nemzetközi sportszankciókat, az orosz úszószövetség elnöke, Vlagyimir Szalnyikov bejelentette, hogy mintegy negyvenmillió rubeles (260 millió forint) díjalappal írnak ki versenyeket úszók mellett műugrók és szinkronúszók számára. Az esemény színhelye Kazany lesz.

"Az úszás világában komolyan nőnek a világcsúcsok díjai, a budapesti világbajnokságon fejenként már 50 ezer dollárt fizettek" - nyilatkozta Szalnyikov a TASZSZ-nak. Hozzátette, hogy a premizálásra az orosz sportolók motivációjának fenntartása végett is szükség van. "A legjobban teljesítő versenyző akár 10 millió rubelt is kaphat" - mondta az úszóelnök, akinek bejelentése szerint az edzők is számíthatnak "anyagi bátorításra".

(MTI)