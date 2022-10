Sport :: 2022. október 28. 07:39 ::

Döntlennel csoportelső az Európa-ligában a Ferencváros

A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön a vendég AS Monacóval a labdarúgó Európa-liga ötödik fordulójában, így megnyerte a csoportját, és nyolcaddöntőbe jutott.

A találkozón Wissam Ben Yedder sarokkal szerzett vezetést a francia együttesnek a 30. percben. Az egyenlítést és a tavaszi folytatást jelentő gólt Kristoffer Zachariassen lőtte a 82. percben. Legutóbb 2004-ben a Debreceni VSC volt még versenyben magyar csapatként nemzetközi kupasorozat tavaszi idényében.



A ferencvárosi Kristoffer Zachariassen gólt lő a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 5. fordulójában játszott Ferencváros - AS Monaco mérkőzésen a Groupama Arénában 2022. október 27-én. MTI/Illyés Tibor

A nyolcaddöntőt jelentő csoportelsőséghez az is kellett, hogy a négyes másik mérkőzésén a szerb Crvena zvezda legyőzte a török Trabzonsport.

A csoportkör utolsó, hatodik fordulójában a Ferencváros a Trabzonspor vendége lesz jövő csütörtökön.

Európa-liga, H csoport, 5. forduló:

Ferencváros-AS Monaco (francia) 1-1 (0-1)

Groupama Aréna, 20 517 néző, v.: Enea Jorgji (albán)

gólszerző: Zachariassen (82.), illetve Ben Yedder (30.)

sárga lap: Botka (23.), S. Mmaee (32.), Laidouni (80.), illetve Camara (57.), Badiashile (86.)

Ferencváros:

Dibusz - Wingo, Botka, S. Mmaee, Pászka (Nguen, 65.) - Vécsei (Besic, 56.), Laidouni - Traore, Gojak (Marquinhos, a szünetben; Esiti, 91.), Zachariassen - R. Mmaee

AS Monaco:

Nübel - Disasi, Maripan, Badiashile - Vanderson (Diatta, 41.), Golovin, Camara, Fofana (Lucas, 83.), Caio Henrique - Volland (Ben Seghir, 83.), Ben Yedder

I. félidő:

30. perc: Disasi jobb oldali beadása után a rövid oldalon érkező Ben Yedder 5 méterről a jobb alsó sarokba sarkazta a labdát (0-1).

II. félidő:

82. perc: Nguen passzolt az ötös bal sarkánál álló Zachariassenhez, aki fordulásból kíméletlenül a keresztléc alá bombázott (1-1).

A csapatokat a ferencvárosi szurkolók hatalmas kifeszített molinóval fogadták, melyen egy zöld színű Forma-1-es autó száguld az "Europa League" felirat felé, a visszapillantóban az AS Monaco és a Trabzonspor látszott, míg a pálya szélén a Crvena zvezda autója füstölt.



játékosai ünnepelnek a labdarúgó Európa-liga csoportkörének 5. fordulójában játszott Ferencváros - AS Monaco mérkőzés után a Groupama Arénában 2022. október 27-én. Ferencváros - AS Monaco 1-1. MTI/Koszticsák Szilárd

A hazai játékosok lendületesen kezdtek, a meccs elején mégis a Monaco járt közelebb a gólhoz, előbb les miatt érvénytelenítették a találatát, majd egy támadáson belül több helyzete is volt, de Dibusz és a védők blokkjai megakadályozták a vendégcsapat vezetését. A kezdeti nehéz percek után többnyire mezőnyben zajlott a játék, így nem fenyegette veszély a kapukat. Alapvetően érződött, hogy a monacóiak kezdték rosszabb helyzetből a találkozót, ezért nekik nem felelt meg a döntetlen: irányították a játékot, de kevés veszélyt jelentettek Dibusz kapujára. A magyar bajnok a gyors ellentámadásokban bízott, azonban ezek sem futottak olyan hatékonysággal, ahogyan szoktak. Fél óra elteltével a meddő mezőnyfölény ellenére kissé váratlanul került előnybe a vendéggárda Ben Yedder szép, sarkazós találatával. A gól után ugyanabban a mederben folytatódott a meccs: mezőnyjáték zajlott monacói fölénnyel a szünetig.

A Ferencváros energikusabban kezdte a második félidőt, ennek megfelelően öt perc alatt több jó akciót vezetett, mint az egész első félidőben, azonban a befejezések rendre pontatlanok voltak, így Nübelnek továbbra sem akadt komoly dolga. A hercegségi csapat ekkor már elsősorban a védekezésre és az eredmény tartására koncentrált, de egy ízben szabadrúgást követően helyzete is akadt. A játékrész derekán valamelyest alábbhagytak a hazai rohamok, ekkor a riválisnak is volt néhány ígéretes akciója. A hajrában azonban ismét fokozta a nyomást a magyar bajnok, ez pedig eredményre is vezetett Zachariassen révén. A zöld-fehérek a - hosszabbítással együtt - hátralévő tíz percben megőrizték a számukra kedvező eredményt, így sporttörténelmi sikert arattak, mert első magyar csapatként továbbjutottak a csoportjukból bármelyik európai kupasorozatot tekintve.

Csercseszov: "Nem a pénz focizik. Mi a büdzséje az Iváncsának?"

Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző szerint nem érkezett meg az elitbe a Ferencváros azzal, hogy csoportgyőztesként a nyolcaddöntőbe jutott az Európa-ligában, viszont a szurkolóit boldoggá tette, amit a legfontosabbnak tart.

"A szünetben szerettem volna kicsit lenyugtatni a csapatot, mert sokszor túl gyorsan játszottunk előre, ebből pedig sok labdavesztés lett. Emellett Marquinhos beállításával szerettünk volna még támadóbb játékra váltani" - válaszolt az MTI kérdésére Csercseszov, hogy a magyar bajnok játéka mitől javult fel a második félidőre. "Minden egyes cserénk azt szolgálta, hogy javuljunk támadásban".

Az orosz szakember kifejtette, hogy nem tudta, a másik meccs hogyan alakul, de az egyenlítést mindenképpen el akarta érni. Hozzátette, örül annak, hogy végül ez is elégnek bizonyult a csoportelsőséghez.

"Nem a pénz focizik, hanem a focival lehet pénzt keresni. Nem mindig a költségvetés számít. Ma azzal értünk el kiváló eredményt egy nagyon erős riválissal szemben, hogy egységesen, csapatként futballoztunk" - mondta Csercseszov arra a felvetésre, hogy az FTC csupa olyan ellenfelet előzött meg a kvartettben, amelyeknek nagyobb a büdzséje. Egyúttal egy önkritikus visszakérdezéssel utalt a klub meghívására az AS Monaco elleni mérkőzést a helyszínen megtekintő harmadosztályú Iváncsára, amely múlt héten bombameglepetésre kiejtette a zöld-fehéreket a Magyar Kupából: "mi a büdzséje az Iváncsának? Azt tudjuk?"

Csercseszov úgy vélte, a Monaco elleni 1-1-es döntetlennel elért nyolcaddöntőbe jutás nem jelenti az európai elitet, ahhoz évről évre a Bajnokok Ligájában kell szerepelni. Megjegyezte, nem is az a legfontosabb, hogy az elitbe kerüljenek, sokkal inkább az, hogy boldoggá tegyék a szurkolókat.

Kollégája, Philippe Clement szerint az AS Monaco dominálta a mérkőzést, ezért megérdemelte volna a győzelmet.

"Az első félidőben nagyon jól futballoztunk, de a másodikban is kontrolláltuk a meccset. A bekapott gólra is jól reagált a csapat. Mindenki csalódott, de a legfontosabb, hogy a sorsunk a saját kezünkben maradt. Ez az egy pont, amit szereztünk, sokat érhet még" - fogalmazott a francia gárda mestere.

Clement úgy vélte, a csoport négy csapata között nincs nagy különbség, a Ferencváros a hajrában szerzett góljaival tudott meccseket maga javára fordítani és megnyerni a kvartettet, amiért gratulált is az FTC-nek. Kiemelte, egyáltalán nem vették lazán a magyar bajnok elleni mérkőzéseket.

A csoportkör utolsó, hatodik fordulójában a Ferencváros a Trabzonspor vendége lesz jövő csütörtökön, de számára csoportelsőként már tét nélküli lesz a találkozó.

