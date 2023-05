Sport :: 2023. május 7. 16:51 ::

Női kézi-BL: első alkalommal szerepelhet a budapesti négyes döntőben a Ferencváros

A Ferencváros 33-26-ra győzött a francia Metz HB otthonában, így 59-58-as összesítéssel továbbjutott a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjéből, és első alkalommal szerepelhet a budapesti négyes döntőben.

A párharc első mérkőzésén, múlt szombaton 32-26-ra győztek a franciák Érden.

A négyes döntőre június 3-4-én kerül sor a budapesti MVM Dome-ban. Az elődöntő sorsolását kedden 17.45-től rendezik.

Eredmény, negyeddöntő, visszavágó:

Metz HB (francia)-FTC-Rail Cargo Hungaria 26-33 (17-17)

lövések/gólok: 46/26, illetve 48/33

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 5/4

kiállítások: 8, illetve 10 perc

Továbbjutott: a Ferencváros, 59-58-as összesítéssel.

A hazaiaktól Louise Burgaard, a vendégek keretéből Cirjenics-Kovacsics Anikó, Kovács Anett és Béatrice Edwige hiányzott.

Összeszedett játékkal, kevés hibával kezdett a magyar csapat, de 9-7-es vezetése után sorozatban négy gólt kapott. Elek Gábor vezetőedző időkérése után ismét megfelelően összpontosítottak az FTC játékosai, védekezésben és támadásban is voltak jó megoldásaik. Mindezek ellenére a franciák magabiztosan őrizték az első meccsen megszerzett hatgólos előnyüket, hiszen a szünetben döntetlen volt az állás.

A második félidőt még jobban kezdte a Ferencváros, mint az elsőt, kiváló védekezésére alapozva a 42. percben már 25-20-as előnyben volt, majd a meccs háromnegyedénél ledolgozta az Érden összeszedett hátrányát. A Metz legutóbb 2021 novemberében veszített tétmérkőzést hazai pályán. Az már az ötvenedik perc környékén biztossá vált, hogy ez a sorozat most megszakad, és amikor a vendégek 31-23-as előnyben voltak, az előző idényben BL-bronzérmes franciák továbbjutása is veszélybe került.

Négy perccel a vége előtt is nyolc találat volt a különbség, majd ebben a rendkívül kiélezett helyzetben Andrea Lekic két hibát is elkövetett. Az utolsó 55 másodpercet emberhátrányban töltötte az FTC, amely újabb gólt már nem szerzett, de nem is kapott, így fennállása során hatodszor jutott a legjobb négy közé a legrangosabb európai kupasorozatban.

Angela Malestein nyolc, Emily Bölk és Klujber Katrin öt-öt, Szöllősi-Zácsik Szandra négy góllal, Janurik Kinga három, Bíró Blanka hat védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Hatadou Sakhónak három, Camille Depuiset-nek nyolc védése volt, Sarah Bouktit nyolc alkalommal talált a hálóba.

A két csapat 18. egymás elleni tétmérkőzésén két döntetlen és hat vereség mellett tizedszer nyert az FTC.

Frissítés: Kubatov elbeszélgetett Elekkel, aki a szezon végén távozik

Elek Gábor az idény végén távozik az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatától.

A zöld-fehér klub vasárnap - a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutás kiharcolása után - a honlapján számolt be arról, hogy Kubatov Gáborral, az FTC elnökével folytatott személyes beszélgetést követően a tréner a szezon végén közös megegyezéssel válik meg az együttestől.

A 2008-ban kinevezett és 2017-ben Albert Flórián-életműdíjjal kitüntetett Elek Gábor irányításával az FTC a Magyar Kupát háromszor, a bajnokságot és a KEK-et két-két alkalommal nyerte meg.

(MTI)