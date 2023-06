Sport :: 2023. június 21. 18:50 ::

Milák Kristóf nem indul Fukuokában

Milák Kristóf olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó nem indul júliusban a Fukuokában sorra kerülő világbajnokságon.

"Nagyon nehéz szívvel hoztam egy döntést, amit szeretnék megosztani mindenkivel, aki szereti az úszást, és az elmúlt években szurkolt nekem és társaimnak a különböző versenyeken. Nem indulok a júliusi fukuokai világbajnokságon - bármennyire is szeretném folytatni a 2016-ban kezdődött győzelmi sorozatomat, jelenleg sem fizikálisan, sem mentálisan nem vagyok azon a szinten, hogy ott legyek a világ legjobbjai között" - olvasható a Honvéd 23 éves versenyzőjének nyilatkozata a klub közösségi oldalán és a magyar szövetség tájékoztatásában.

Milák 2019-ben a kvangdzsui világbajnokságon a legendás Michael Phelps tízéves világcsúcsát megjavítva nyert aranyérmet, majd 2021-ben a tokiói olimpián is simán győzött 200 méter pillangón. Napra pontosan egy éve pedig a hazai rendezésű világbajnokságon a Duna Arénában tovább javította világrekordját (1:50.34), illetve 100 méter pillangón is vb-címet nyert.

Frissítés: Wladár: nem lehet Milákot nyerőautomatának tekinteni

Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke szerint többet nyer azzal a magyar úszás és a magyar sport, ha a világbajnoki szereplést lemondó Milák Kristóf ezen a nyáron erőt és motivációt gyűjt.

"Ma, június 21-én van pontosan egy éve, hogy újabb elképesztő világrekordot úszott itt, a szemünk előtt a budapesti világbajnokságon. Akkor istenítettük, a tenyerünkön hordtuk - épp ezért most, amikor gondjai vannak, segítő kezet kell nyújtanunk neki, nem ellökni, hanem átölelni és megvédeni, hiszen tudjuk, sokak számára az élsportoló csak addig számít, amíg szállítja az eredményeket" - jelentette ki az MTI-hez eljuttatott közleményben a sportvezető az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszóról, akit nemcsak a magyar, hanem a világ úszósportjának egyik legnagyobb értékének nevezett.

Wladár úgy vélte, Miláknak azért kell kicsit megállnia és erőt gyűjtenie, hogy jövőre, amikor egyszerre lesz olimpia, világbajnokság és Európa-bajnokság, ismét azt nyújtsa, amire kizárólag ő képes. Elárulta, mások mellett ő és Sós Csaba szövetségi kapitány az elmúlt hetekben rengeteget beszélgettek vele annak érdekében, hátha sikerül visszaterelni a medencébe.

"Ám be kellett látnunk, közös érdek, hogy most pihenjen, töltődjék, még ha ez komolyan érinti is sportágunk eredményességét, többek között a gyorsváltóink esélyeit. Mégsem lehet egy ilyen fantasztikus sportolót nyerőautomatának tekinteni. El kell fogadjuk, hogy emberből van ő is, bármennyire is tűnt emberfelettinek mindaz, amit eddig produkált" - fogalmazott a versenyzőként olimpiai bajnok Wladár Sándor.

A MÚSZ elnöke kijelentette, mindent megtesznek annak érdekében, hogy Milák 2024-ben ismét ott legyen a világ legjobbjai között, hiszen "képességei alapján a legnagyobb legendák közé emelkedhet idővel".

"Épp ezért fogadjuk el: többet nyer azzal a magyar úszás és a magyar sport, hogy Kristóf ezen a nyáron erőt és motivációt gyűjt, hogy aztán újjászületve álljon ismét edzésbe szeptember elején" - zárta sorait Wladár.

(MTI)