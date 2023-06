Sport :: 2023. június 25. 14:41 ::

Pekler Zalán aranyéremmel szerzett olimpiai kvótát

Pekler Zalán aranyérmet nyert, egyúttal olimpiai kvótát szerzett a férfi kisöbű szabadpuska összetett számában vasárnap az Európa Játékok Wroclawban zajló sportlövő versenyén.

A magyar férfi puskásoknak a vasárnapi 50 méteres verseny volt a második, egyben az utolsó lehetőségük arra, hogy olimpiai indulási jogot szerezzenek az EJ-n, s mivel a pénteki légpuskás versenyben ez nem jött nekik össze, Pekler és Péni István egyértelműen ezzel a céllal kezdte a viadalt. Aminek alapversenyében előbbinek sikerült kiemelkedőt nyújtani és 593 körös eredményével a harmadik helyen került be a legjobb nyolc közé.

A fináléba két olyan sportoló jutott be - a cseh Jiri Privratsky és a norvég Jon Hermann Hegg -, akinek volt már kvalifikációja a nyári játékokra, így Pekler az aranyért hét, a kvótáért öt riválissal küzdött meg. A döntő két térdelő testhelyzetű ötös sorozattal indult, melynek első fele után a magyar puskás a hetedik helyen állt (50,8 kör), a második felében viszont sikerült a negyedik helyig felkapaszkodnia (102,4 kör). Amint a sorozat véget ért, gyors fegyverszerelés következett, majd a versenyzők linóleumot terítettek a földre, hogy belevágjanak a fekvő részbe, melynek első öt lövése átlagosan (51,3 kör), a második viszont kiemelkedően sikerült (53,3 kör) a komáromi sportolónak.

Pekler az újabb átállásnál már a harmadik volt 207 körrel, csak a két norvég klasszis, Simon Colstad Claussen (209 kör) és Hegg (207,1 kör) állt előtte. Az álló lövészetben viszont joggal bízhatott a magyar tábor, mivel a 23 éves puskás ebben a legjobbak közé tartozik a világon, amit már az alapversenyben is bizonyított. Ebben a testhelyzetben ötven méterre lőni embert próbáló feladat és ez az eredményeken is látszott, mert a döntős csarnokban uralkodó meleggel is küzdő sportolók rengeteg kilencest, nyolcast produkáltak, a "szórása" szinte mindenkinek nagy volt. A kivételt Jiri Privratsky és Pekler jelentette. A cseh 51,7 és 50,9 körös sorozatokat lőtt, míg a magyar 50,7 és 51 kört, amitől a többiek messze elmaradtak. Így pedig 30 lövés után - amikor a hetedik és a nyolcadik kiesett - már Pekler állt az élen, három tizedkör előnnyel Privratsky előtt, a norvég lövők viszont hátra csúsztak.

A folytatásban újabb öt lövés jött, majd újabb két kieső. Pekler ekkor 49,4 kört ért el és cseh riválisa megelőzte, az osztrák Alexander Schmirl pedig egy körre megközelítette. A helyzet egyre feszültebbé vált, az igazi izgalmak viszont az utolsó öt lövésre, pontosabban, magyar szempontból az utolsó egy lövésre maradtak. Pekler ugyanis csak 48,9 kört produkált, Schmirl pedig 39. leadott lövése után már elé került, de legutolsóra nagyot hibázott és a második helyen Pekler Zalán végzett két tizeddel megelőzve őt.

Mindez azt jelentette, hogy a magyar puskás megszerezte a magyar sportlövők első párizsi kvótáját, az aranymeccsen pedig már felszabadultan lőhetett Privratsky ellen, és a párharcot végül összességében fölényesen, 16-10-re meg is nyerte.

"Azt gondolom, hogy Zalán a versenyen eddig végig magabiztosan lőtt, ezt jól mutatja, hogy harmadik aranyát szerezte meg most. A léggel nem volt szerencséje, de ma minden összeállt és nagyon boldog vagyok, hogy megszerezte a kvótát" - mondta az MTI-nek Herczegh Szabolcs szövetségi kapitány, hozzátéve, hogy Pekler kvótája a csapat egészére is jó hatással lehet és bízik benne, hogy a további versenyeken ez látszani fog. "Eddig sem gondoltam, hogy átok ült volna rajtunk. Tudni kell, hogy a kvótaszerzés minden korábbinál nehezebb. Kevesebb sportlövő utazhat Párizsba mint korábban, ráadásul ebben a ciklusban a világkupa-versenyeken már nem lehetet kvalifikálni. Mindenesetre örülök, hogy átszakadt a gát " - tette hozzá.

Pekler Zalán vasárnapi diadalát megelőzően csütörtökön Mészáros Eszterrel a légpuska vegyescsapatban, szombaton pedig Hammerl Somával és Péni Istvánnal a légpuska férfi csapatversenyében diadalmaskodott. A magyar sportlövő-válogatott pedig három aranyéremmel áll az Európa Játékokon.

(MTI)