Kizárták a Juventust a Konferencia-ligából

Kizárta a Juventust a Konferencia-liga 2023-2024-es kiírásából az UEFA – írja az AP nyomán a hvg.hu. Az amerikai hírügynökség szerint a döntést a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség azért hozta meg, mert a Juventus megsértette a szervezet pénzügyi szabályait.

A Juventus helyére így a Konferencia-ligában az olasz bajnokság mindössze nyolcadik helyére beérő Fiorentina veszi át. A Fiorentina 2022-2023-as szezonja jól sikerült a nyolcadik hely ellenére is: egészen a Konferencia-liga döntőjéig jutottak, ahol a West Hamtől kaptak ki 2-1-re.

Az UEFA viszont a kizárás mellett egy tízmillió eurós bírságot is kilátásba helyezett a Juventusnak, ha a következő szezonokban nem tartják be a pénzügyi szabályozást. Ezt a büntetést most a Chelsea meg is kapta a 2012-2019 közötti időszakból feltárt szabálytalanságok miatt. Igaz, azokat a kihágásokat nem a klub jelenlegi, hanem előző tulajdonosi köre követte el: Roman Abramovics orosz oligarchát gyakorlatilag száműzték a Premier League-ből, miután Oroszország lerohanta Ukrajnát.

A Juventust hasonló okok miatt büntették Olaszországban is: tízpontos levonást kaptak, így hiába végeztek a bajnokság harmadik helyén, végül csak hetediknek könyvelték őket. A harmadik hely Bajnokok Ligáját ért volna, a hetedik csak Konferencia-ligát, viszont az UEFA friss döntése értelmében ott sem indulhatnak el.