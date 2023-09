Sport :: 2023. szeptember 8. 08:09 ::

Belgrádban győzte le a magyar labdarúgó-válogatott a rácokat

A magyar labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 2-1-re győzött Szerbia vendégeként az Európa-bajnoki selejtezősorozat csütörtöki rangadóján, így megerősítette vezető helyét a csoportban.

Bár egy rossz kirúgásból indulva a menteni igyekvő Szalai Attila öngóljával a szerbek szereztek vezetést tíz perc játék után, a magyarok a 34. és 36. perc között Varga Barnabás és Willi Orbán góljaival fordítottak. A magyaroknál Kata Mihály debütált a címeres mezben.



Varga Barnabás (b) és Milos Veljkovic (fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

A belgrádi sikerrel Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai három ponttal elhúztak a riválistól, a harmadik helyezett Montenegró előtt pedig már öt pont az előnyük féltávnál. Az ötösből az első kettő jut ki a jövő évi, németországi kontinensviadalra.

A magyarok vasárnap 18 órától a cseheket fogadják barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában, míg az Eb-selejtezőt október 14-én a szerbek ellen folytatják otthon.

Eb-selejtező, G csoport, 5. forduló:

Szerbia-Magyarország 1-2 (1-2)

Belgrád, Rajko Mitic Stadion, zárt kapus (10 ezer gyermek), v.: Juan Martínez Munuera (spanyol)

gólszerzők: Szalai A. (10., öngól), illetve Varga B. (34.), Orbán (36.)

sárga lap: Varga B. (66.), Szalai A. (89.)

Szerbia:

V. Milinkovic-Savic - Veljkovic, Gudelj, Pavlovic - Radonjic (Zivkovic, a szünetben), Maksimovic (Milenkovic, 63.), S. Milinkovic-Savic, Kostic (Mladenovic, a szünetben) - Tadic (Ilic, 86.), Mitrovic, Vlahovic (Jovic, 86.)

Magyarország:

Dibusz - Lang, Szalai A., Orbán - Nego, Nagy Á. (Kata, 77.), Styles, Kerkez (Fiola, 70.) - Sallai (Csoboth, 94.), Szoboszlai - Varga B. (Ádám, 77.)

I. félidő:

10. perc: Dibusz rossz kirúgásából indultak meg a szerbek, melynek végén Tadic tört a büntetőterületre, majd okosan átpasszolt a bal oldalra, ahol a jó ütemben érkező Vlahovic lőhetett az üres kapura, a labda a menteni igyekvő Szalairól pattant a magyar kapuba (1-0).

34. perc: egy szokásos jobb oldali magyar akció végén Sallai lövését a szerb kapus jobbra vetődve még hárította, de a kipattanóból Varga lőtt közelről a jobb sarokba (1-1).

36. perc: jobb oldali magyar szögletet követően átkerült a labda a bal oldalra, majd Lang nagyszerű, védelem mögött elsuhanó beadására pedig a hosszú oldalon Orbán érkezett, aki közelről a bal felső sarokba lőtt (1-2).



Ádám Martin és Milos Veljkovic (középen, b-j) (fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

Az európai szövetség zárt kapus büntetése miatt - márciusban a szerb szurkolók diszkriminatív rigmusokat skandáltak a Montenegró ellen 2-0-ra megnyert találkozón -, kizárólag gyerekek látogathattak ki a csoportrangadóra, ők nagyjából tízezren az egyik hosszanti lelátót töltötték meg. Bár a Rajko Mitic Stadionban megszokott pokoli hangulatot nem tudtak teremteni, de a 2010-es, dél-afrikai világbajnokságon megismert vuvuzelával állandó alapzajt szolgáltattak és időnként az ország nevét skandálták.

A magyarok kifejezetten bátran kezdtek, több ígéretes akció futott végig a jobb oldalon, de a beadások nem voltak pontosak, így helyzet nem alakult ki. Dibusz rossz kirúgását viszont azonnal megbüntették a szerbek, akik első helyzetükből vezetést szereztek, így Marco Rossi tanítványai első góljukat kapták a selejtezősorozatban. Nem sokkal később majdnem jött a második is, mert Radonjic gyönyörű csellel került a magyar védelem mögé, azonban a centerezést követően Vlahovic csak az oldalhálóba lőtt. Miután rendezte sorait a magyar csapat, többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek, mindkét félnek a jobb oldala volt aktívabb, de nagyobb veszély a szórványos szerb támadásokban volt, amikor sikerült jó ütemben a magyar védelem mögé játszani a labdát. Támadásban továbbra is bátran, kombinatívan próbáltak játszani a magyarok, s amint egymás után sikerültek a cselek és a kulcspasszok, három perc alatt összejött a fordítás is, így a szünetre már a vendégek vonulhattak előnnyel.



Loic Nego (b) és Szoboszlai Dominik (fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

A hazai szakvezető kettős cserével próbálta frissíteni a csapatát, amely a második félidő kezdetén magához ragadta a kezdeményezést és az első percekben először futballozott fölényben, de a magyar védelem - legfőképpen Dibusz vezetésével - állta a sarat. A ferencvárosi kapus kétszer is bravúrral védett, a többi alkalommal pedig a szerb befejezések voltak pontatlanok. Negyedóra elteltével enyhült a nyomás a magyar kapun, sikerült valamelyest többet birtokolni a labdát, illetve tördelni a játékot. A szerb gárda lendülete kissé meg is tört, de Vlahovicnak így is volt egy ziccere, azonban közelről mellé fejelt. Bár a hajrában ismét fölénybe kerültek a szerbek, a magyar védelem kifejezetten stabil volt, egyedül Szalai Attila bizonytalankodott, de ezt nem tudták kihasználni a hazaiak, így a magyar válogatott megszerezte mindhárom pontot a belgrádi csoportrangadón.



Forrás: Nemzeti Sport

Rossi: Hihetetlen mentális fejlődés

Marco Rossi szövetségi kapitány elsősorban azt emelte ki a Szerbia vendégeként aratott 2-1-es Eb-selejtezős győzelmet követően, hogy a magyar labdarúgó-válogatott hatalmas fejlődésen ment keresztül mentális szempontból.

"Az első félidőben kifejezetten jól futballoztunk, hátrányban is tartottuk magunkat a megbeszélt taktikához, sikerült is fordítan,i és megérdemelten vezettünk a szünetben. De Belgrádban meg kell szenvedni a sikerért, ami a szerb csapat erejéből következik. És bizony sokat szenvedtünk. A második félidőben szívvel játszottunk, és hálásak lehetünk Dibusznak a nagyszerű védéseiért" - értékelt az MTI érdeklődésére az olasz szakember.

Az 59. születésnapját szombaton ünneplő szakvezető külön kiemelte Nego Loicot és Nagy Ádámot, akik szerepeltetését márciusban és júniusban sok kritika érte, viszont most ismét bizonyították, hogy erősségei a válogatottnak, mert mindketten nagyszerű teljesítményt nyújtottak.



A magyar válogatott játékosai és Marco Rossi szövetségi kapitány (k) (fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)

"Hihetetlen, hogy milyen fejlődésen mentünk keresztül mentális szempontból. Öt éve, a kinevezésemkor magam sem gondoltam volna, hogy ilyen elképesztő önbizalom jellemzi majd a csapatot. Nem emlékszem egyetlen meccsre sem, még vereség esetén sem, amikor ne harcoltunk volna" - reagált arra Rossi, hogy hátrányból három perc alatt fordított a nemzeti együttes.

Rossi a második találatot összehozó két belső védő kapcsán - Lang Ádám adott gólpasszt Willi Orbánnak - azon viccelődött, hogy talán vasárnap a csehek elleni barátságos mérkőzésen kipróbálja őket csatárként. A hajrában becserélt újonc Kata Mihályt illetően pedig arról beszélt, sose fél kockázatot vállalni. Úgy vélte, Katának megvan a tehetsége, ahogy a többi kerettagnak is, így nem félt bedobni a mélyvízbe Belgrádban sem ilyen kiélezett szituációban.

"Jól kezdtünk, de a magyaroknak rövid idő alatt sikerült fordítaniuk. Összességében az első 45 perc a magyaroké volt, mert nem volt elég mozgékony a csapatunk. A másodikban viszont elég domináns játékot tudtunk felvonultatni, de nem sikerült gólt szerezni. Néha a szerencsén is múlik az eredmény, ma nem nekünk pattantak jól a labdák, ennek fényében nem tragédia, ami történt" - mondta a szerb szövetségi kapitány, Dragan Stojkovic, aki gratulált Marco Rossi együttesének, egyúttal maga is kiemelte Dibusz Dénes fantasztikus védéseit a második félidő elején.

A belgrádi sikerrel a magyar csapat három ponttal elhúzott a riválistól, a harmadik helyezett Montenegró előtt pedig már öt pont az előnye féltávnál. Az ötösből az első kettő jut ki a jövő évi, németországi kontinensviadalra.

A magyarok vasárnap 18 órától a cseheket fogadják barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában, míg az Eb-selejtezőt október 14-én éppen a szerbek ellen folytatják otthon.

(MTI)