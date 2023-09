Sport :: 2023. szeptember 8. 11:26 ::

Kubatov: a magyar edzők az elmúlt negyven évben tönkretették a futballmorált, ezért kell a külföldi

Elképesztő indulatokat kavart Kubatov Gábor nyilatkozata: a Ferencváros elnöke szerda este a Hír TV műsorában a magyar fociedzőkbe szállt bele. A klubvezér úgy véli, az elmúlt negyven esztendőben tönkretették a futballmorált, bár az utóbbi egy évtizedben történt előrelépés, ennek mértéke nem akkora, hogy hazai szakemberben gondolkodhassanak – írja a Sportal.hu.

Napok óta téma, hogy a Fradinál nem kapott hosszabb távra bizalmat Máté Csaba. A tréner azután ült le a kispadra, hogy az FTC a Bajnokok Ligája selejtezőjében elbukott a feröeri Klaksvík ellen, és az orosz Sztanyiszlav Csercseszovot kirúgta. Mátéval kilenc győzelem mellett csak egyszer kapott ki a csapat, bejutott az Európa Konferencia Ligába, mégis a szerb Dejan Sztankovicsot nevezték ki vezetőedzőnek. Sokan kritizálták Kubatovékat, az elnök a tévében azt is elárulta, lesújtó-e a véleménye a magyar trénerekről.



Kubatov nyilatkozata nagy port kavart futballberkekben (fotó: Hír TV)

– Ha már így rákérdez, akkor igen a válaszom – közölte Kubatov, hozzátéve, nem könnyű együtt dolgozni a hazai trénerekkel. Máté a Fradi szintjét elérő szakember, de ők egy polccal magasabbról érkező trénert akarnak a kispadra, aki ambiciózusabb és a BL-győzelem a célja.

A korábbi szövetségi kapitány, a Fradit is irányító Csank János nem kertelt.

– Ha szellemesen próbálnám összehasonlítani a korábbi időszakot a mostanival, azt mondanám, akkora a különbség, mint a tejszín és a kocsiszín között. Amikor én voltam a Ferencváros edzője, és bajnoki címet nyertünk, aminek talán ő is örült, fél évig nem kaptunk fizetést. Mindössze három légiós volt a csapatban, egy füves edzőpálya állt rendelkezésre, meg egy műfüves a Népligetben, amely sérülésveszélyes volt... Óvatosan kell bánni az efféle feltűnő kijelentésekkel, mert aki olvassa, azt gondolhatja, a nyilatkozó nem érti az egészet – magyarázta.



Csank János nem kertelt (fotó: Ringier)

Az egykori válogatott focista, Mészöly Géza, aki több NB I-es klubnál edzősködött, megdöbbent.

– Kikérem a magam és a honi edzőtársadalom nevében Kubatov úr véleményét. Üzenném neki, hogy óvatosan a kritikával, mert Lisztes Krisztián, aki most írt alá Frankfurtba, nálunk, a Mészöly focisuliban töltött el gyerekként három évet. Talán mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy a klubja most jó sok pénzt keres. Az pedig, hogy a magyar edzők alkalmatlanok, épp az ő szájából hiteltelen... Máté Csaba az ő csapatában bizonyította tudását, rátermettségét. Állítom, ha Máté hosszú távon bizalmat kapna, méltóan képviselné a honi edzői szakmát. Csak bátorság és bizalom kell, hogy magyar szakember is maradandót alkothasson – véli Mészöly.



Egervári szerint szégyenteljesek Kubatov mondatai (fotó: Pozsonyi Zita / Blikk)

Egervári Sándor, korábbi szövetségi kapitány egy régebbi történetet is felemlegetett.

– Szégyenteljes mondatok ezek, amelyek Kubatov Gábort minősítik, a jelek szerint nem látja maga körül a világot és az elmúlt negyven évet. Még nem meséltem erről, de ha már a szakmát minősítik... Amikor az MTK-t edzettem, és bajnokok lettünk Illés Bélával, Halmai Gáborral, Lőrincz Emillel, ez a remek csapat télen nem tudott edzeni, mert nem volt hol, nem volt alkalmas pályánk. Titokban a kerítésen másztunk be a lezárt Kőbányai Sörgyár sporttelepére, és ott tréningeztünk. Ennyit az elmúlt negyven év szakmaiságáról és a jelenkor futballjólétéről. Így hasonlítsa össze Kubatov Gábor a múltat a jelennel! – üzente Egervári.



Mészöly Géza kikérte Kubatov szavait, s büszke arra, hogy ők indították el a pályáján a kis Lisztest (fotó: Fuszek Gábor / Blikk)

A nemzeti csapatot egykor szintén irányító, korábban az edzőképzésért felelős Mezey György visszafogottabban reagált.

– Olvastam a nyilatkozatot, de nem éreztem, hogy kimondottan az edzőknek szóltak volna a szavai. Persze elhangzott, hogy a magyar edzőkkel nehéz együtt dolgozni, de az edzőknek is ez a véleménye a klubvezetőkről, az érzés bizonyára kölcsönös... Ez sajnos nem csak Magyarországon megy így, ha megy a gépezet, akkor jók a vezetők, ha nem, akkor az edzők elrontották... Szerintem ezen nem érdemes megsértődni – vélekedett Mezey. – Ami Máté Csabát illeti, örülök, hogy megkapta a lehetőséget, de lehetett sejteni, hogy ez lesz. Talán ő is így jár a legjobban: vállaljon máshol feladatot és legyen ott sikeres! Hogy a Ferencvárosnál nem preferálják a magyar edzőket, annak az az oka, hogy egy más közeget képviselnek. Hogy ugyanazeket az eredményeket magyar edzőkkel is el lehet-e érni, nehéz megmondani, hiszen a puding próbája az evés...