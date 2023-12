Sport :: 2023. december 10. 08:24 ::

Mi Hazánk: kitartunk a couberteni eszmék mellett, és semmilyen bojkottfelhívást nem támogatunk

“Sajnálatos módon a Nemzetközi Olimpiai Bizottság határozata nem ad teljes jogú indulási lehetőséget az orosz és fehérorosz sportolóknak a 2024-es Párizsi Olimpián. Mindössze semleges színekben indulhat néhány egyéni versenyzőjük, a csapatsportokból kizárva őket. Azonban e “lehetőség” is álságos, hiszen az indulási jogot a már lezajlott kvalifikációs versenyeken lehetett megszerezni, ahol a sportágak többségében nem indulhattak – írja a Mi Hazánk Sportkabinetje közleményében.

Hangsúlyozzák, egyetlen magyar pártként, a Mi Hazánk Mozgalom kitart az ókori és újkori couberteni Olimpiai Charta alaptézise mellett, és semmilyen bojkottfelhívást nem támogat. Az olimpiák és más sportversenyek is a béke ügyét is szolgálják. Miként az ókori görög városállamok is, beszüntették a háborúikat egymással az olimpia idejére (esély adva a békekötésre), úgy a mai világ háborúiban résztvevő országainak is meg kell adni e lehetőséget. “Így, a számos bombázásban és megszállásban részvevő USA valamint Izrael sportolóinak az indulását is támogatjuk” – szögezik le.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetője, Thomas Bach 2022.11.15-én még a következőket mondta a Balin megtartott G20 csúcstalálkozón: ” Minden olyan sportoló részvételére szükségünk van, aki elfogadja a szabályokat, még akkor is és különösen akkor, ha országuk konfrontációban vagy háborúban áll. A megosztottság korában a mi szerepünk egyértelmű: egyesíteni a világot és nem a megosztottságot mélyíteni. Ha a sport ilyen módon csak egy újabb eszközévé válik a politikai célok eléréséhez, a nemzetközi sport szétesik.”

A Sportkabinet ezzel teljesen egyetért, ám sajnálatosnak tartják, hogy a NOB ezen “helyes szándékát” nem tudta végrehajtani. Mind az orosz, mind az ukrán fél elítélte a NOB “salamoni” döntését. ” Természetesen” az ukránoknak az a pár orosz sportoló indulása is elfogadhatatlan, míg az oroszok az Olimpiai Chartával ellentétesnek ítélték a döntést. Így távolabb került a világ a békekötéstől!” – zárul a közlemény.