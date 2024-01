Sport :: 2024. január 13. 15:18 ::

Nincs B terv: azt ígérik a szervezők, hogy marad az olimpiai megnyitó a Szajnánál

Nincs szó helyszínváltoztatásról, a párizsi olimpia nyitóünnepsége marad a Szajna folyón - jelentette ki a nyári ötkarikás játékok szervezőbizottságának elnöke.

Tony Estanguet a France Inter rádiónak nyilatkozva cáfolta, hogy módosítást terveznének.

"A ceremónia helyszíne nem változik, a Szajna-parti megnyitón dolgozunk továbbra is" - jelentette ki.

A találgatások az esetleges helyszínváltoztatásról azt követően erősödtek fel, hogy december elején a Szajna-parton, az Eiffel-torony közelében egy férfi, aki véres akciója előtt videóban hűséget fogadott az Iszlám Államnak, megtámadott három embert, közülük egyet megölt.

A francia biztonsági szolgálatok előtte és azóta is folyamatosan kétségüket fejezik ki, hogy akkora területet, mint ahová az olimpia nyitóünnepségét is tervezik, teljes mértékben biztonságossá lehet tenni. Ugyanakkor Amelie Oudea-Castera sportminiszter a francia rádiónak adott minapi interjújában így fogalmazott: "nincs B tervünk, egy koncepciónk van, amely több altervet is tartalmaz, s megfelelő a biztonsági kapacitásunk a rendezvény biztosítására."

A július 26-i nyitóceremónián nagyjából hat és fél kilométeres szakaszon, megközelítőleg 160 hajón fognak mintegy tízezer sportolót szállítani a Szajnán, és a kalkulációk szerint a parton hatszázezer ember lesz majd jelen.

