Sport :: 2024. február 15. 13:52 ::

Kikapott a szerbektől, a hetedik helyért játszhat a férfi vízilabda-válogatott

A címvédő magyar férfi vízilabda-válogatott 11-10-es vereséget szenvedett a szerb csapattól, így a hetedik helyért játszhat a dohai világbajnokságon.

A magyar csapat 2022-ben, hazai környezetben is a hetedik helyért ugrott vízbe utoljára, akkor legyőzte a montenegróiakat, és most is ellenük zárja szombaton a világbajnokságot.

(MTI)