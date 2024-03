Sport :: 2024. március 1. 19:58 ::

Péni István Eb-ezüsttel biztosította be az olimpiai kvótát

Péni István ezüstérmet nyert és olimpiai kvótát szerzett pénteken férfi puskában a Győrben zajló légfegyveres Európa-bajnokságon.

Az UTE sportolója az alapversenyből nagyszerű, 632,3 körös teljesítménnyel a második helyen került be a nyolcas döntőbe, melyben számára az egyik legfontosabb cél az olimpiai kvóta megszerzése volt.

Az indulási jog kivívása csütörtökön a pisztolyos Jákó Miriamnak, péntek délután pedig a puskás Mészáros Eszternek nem sikerült, ugyanakkor nekik a döntőben négy riválissal kellett megküzdeniük a két-két kvótáért, míg Péninek hárommal kellett, ráadásul utóbbi lényegesen tapasztaltabb honfitársainál, számos nagy verseny fináléjában, így például a tokiói olimpia döntőjében is szerepelt.



Fotó: Krizsán Csaba / MTI

A nagy rutin ellenére Péni mégis visszafogottan kezdett, rögtön egy kilencest lőtt (9,8 kör), az első ötös szériát pedig 51,4 körrel zárta. Ugyanakkor nem csupán ő volt kicsit halványabb, amit jól mutat, hogy holtversenyben a hatodik helyről kezdte a második ötös sorozatot. Ebben már jobban ment neki, négy lövése kifejezetten erős volt és 52,2 kört ért el.

A kieséses szakasz kezdetén Kissné Oroszi Edit tanítványa az ötödik pozícióban volt és ami számára a legjobb hír lehetett ekkor, hogy a mögötte állók közül ketten, a norvég Henrik Larsen és a francia Lucas Bernard Denis Kryzs, a kvótaharcban is riválisai voltak.

Péni ekkor "rázta meg magát" igazán, a kieséses rész első dupláját 21 körrel (124,6 kör) tudta le, majd miután Larsen kiesett, a következő két lövésben 21,5 kört ért el (146,1 kör). Így feljött a harmadik helyre, ezzel párhuzamosan a francia rivális is búcsúzott, a ceremóniamester pedig óriási üdvrivalgást kiváltva hivatalosan is bejelentette az ő, illetve a lengyel Maciej Kowalewicz olimpiai kvótáját.

A siker talán kicsit elterelte Péni gondolatait, mert a következő három lövése alacsony tízesekkel, a negyedik pedig 9,9 körrel zárult. Ugyanakkor még így is versenyben maradt, a "hajrában" pedig újra erős tízeseket lőtt és végül 249,7 körrel ezüstéremmel fejezte be a versenyt.

Az aranyat a szlovák Patrik Jany, a bronzot pedig az osztrák Martin Strempfl érdemelte ki.

Péni István a győri kontinensviadal első és egyben egyetlen magyar kvótáját szerezte meg, egyúttal az övé a harmadik magyar sportlövő-kvalifikáció a párizsi játékokra.

Korábban a puskás Pekler Zalán és a pisztolyos Fábián Sára Ráhel szerzett indulási jogot.

A világranglistán is jól állt, de így a biztos

Péni István számára euforikus élményt jelentett, hogy a hazai, győri Európa-bajnokságon szerezte meg a párizsi olimpiai kvótát, ráadásul az indulási jog mellé egy ezüstérmet is nyert a férfi légpuskások versenyében.

A 10 méteres szám kétszeres Eb-győztese az MTI-nek többek között arról beszélt a finálé után, hogy annak ellenére is fontos volt számára most a kvalifikáció kivívása, hogy a világranglistáról szinte biztosnak látszott már eddig is a párizsi helye.

"Az már látszott, hogy világranglistáról meglesz az olimpia, de szerettem volna ezt az élményt átélni. Már két olimpián voltam és mindkétszer fantasztikus élmény volt, amikor a kvótát megszereztem" - mondta az UTE 27 éves klasszis sportlövője. - "Az viszont biztos, hogy emlékezni fogok erre a napra, mert hazai pályán sikerült, ennyi néző előtt, ilyen fokú érdeklődés közepette. És sikerült, ráadásul egy ezüstéremmel. Ez fantasztikus, euforikus élmény. Lesz ünneplés, az biztos."

Péni azt is elárulta, hogy az előkelő világranglistás pozíciói ellenére is volt némi bizonytalanság benne, de azért is fontos volt, hogy sikerüljön a kvalifikáció minél hamarabb, mert így lehet teljesen nyugodtan a játékokra készülni.

"A rangsorból csak júniusban lett volna biztos, akkor jelentették volna be hivatalosan, ami már nagyon közel van a játékok rajtjához. Ez így sokkal megnyugtatóbb" - jegyezte meg.

A pénteki versenyére térve azt emelte ki, hogy végig összeszedett és tudatos volt.

"Ma végig sikerült megtartani a fókuszomat, kontrollálni a pulzusomat és a figyelmemet. A jelenben voltam, és végig tisztában voltam azzal, mi van körülöttem, tisztában voltam azzal, hogy mit csinálok. Mindent tudatosan csináltam, a testhelyzetem is sokkal tudatosabb volt, mint korábban" - elemezte versenyzését Péni István. - "Elég sok változtatást hajtottunk végre az ősszel és tél elején. Testhelyzetet változtattam, fegyvert cseréltem. Rengeteget dolgoztam és végig utaztam az egész világot, készültem arra, hogy ez most sikerüljön. Az alapversenyben elért 632,3 kör, meg a két hete a granadai világkupán lőtt eredményem pedig azt mutatják, hogy felfelé ívelő a formám, ami nagyon biztató, és a célom továbbra is az olimpia."

(MTI)