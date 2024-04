Sport :: 2024. április 9. 18:43 ::

Milák parádés idővel nyert, Hosszú messze még az olimpiai szinttől

Milák Kristóf egy év kihagyást követően kiváló eredménnyel tért vissza, a Duna Arénában zajló országos bajnokság keddi nyitónapján ugyanis nagyszerű idővel nyerte a 100 méter gyorsot, a másik nagy visszatérő, Hosszú Katinka pedig bronzérmet nyert 200 vegyesen, de az ideje még messze van az olimpiai szinttől.

A két olimpiai bajnok közül elsőként Hosszú volt érdekelt a 200 méter vegyes döntőjében. A 2016-ban Rióban háromszoros aranyérmes klasszis délelőtt a legjobb idővel (2:16.58) zárt az előfutamban, a fináléban azonban csak negyedik lett - a magyar bajnoki összesítésben harmadikként zárt az olimpiai induló Sebestyén Dalma és Kapás Boglárka mögött. A 34 esztendős klasszis 2:15.50 perces idővel ért célba, amely négy másodpercre van az olimpiai szinttől (2:11.47).

"Ez most egy új kezdet, igazából csak néhány hónapot tudtam készülni, itt a végén bizony látszott is, hogy szükségem van még azért némi időre. Továbbra is azért harcolok majd, hogy valamelyik számban sikerüljön teljesítenem az olimpiai szintet" - nyilatkozta a vegyes zónában Hosszú, aki már édesanyaként ugrott medencébe.

A 24 esztendős Milák - aki ezt megelőzően legutóbb egy évvel ezelőtt, a kaposvári ob-n versenyezett - 100 méter gyorson elsőként várta a finálét (49.02), amelyre már megborotválkozott. A szám országos csúcstartója kilőtt a rajt után, majd egy testhossz előnnyel fordult és a hajrában ugyan megszorongatták, de végül győzött, mivel ezúttal is maga mögött tudta tartani a szám történetének egyetlen magyar világbajnoki dobogósát, a februárban Dohában bronzérmes Németh Nándort. Milák végül az olimpiai szinttől (48.34) mindössze négy századdal maradt el.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok világcsúcstartó, akárcsak délelőtt, ezúttal sem nyilatkozott a sajtónak.

(MTI)