2024. április 12. 20:04

Bravúros svédveréssel került nagyon közel az olimpiához a női kézilabda-válogatott

Kiváló, végig koncentrált játékkal a magyar női kézilabda-válogatott 28–25-re legyőzte az esélyesebbnek számító Svédországot és nagyot lépett az olimpiára való kvalifikáció felé a Debrecenben zajló selejtezőtornán. Ha a mieink vasárnap legyőzik Japánt, megváltják jegyüket Párizsba.



Fotó: KOvács Péter / NSO

Női kézilabda

Olimpiai selejtezőtorna

1. csoport, 2. forduló

Svédország–Magyarország 25–28 (11–15)

Debrecen, Főnix csarnok, 3679 néző V.: Kuttler, Merz (németek)

SVÉDORSZÁG: BUNDSEN – Hagman 4 (3), Dano 1, Lindqvist 1, Blohm 4, Roberts, Hansson 1.

Csere: Eriksson (kapus), CARLSON 7, Lundström, Hvenfelt 1, Axnér 1, Thorleifsdóttir 4, Johansson, Strömberg 1.

Szövetségi kapitány: Tomas Axnér

MAGYARORSZÁG: BÖDE-BÍRÓ – GYŐRI-LUKÁCS 6, KLUJBER 7 (2), Vámos P. 1, Füzi-Tóvizi, KUCZORA 8 (1), Szöllősi-Schatzl 2.

Csere: Janurik (kapus), Papp N., Debreczeni-Klivinyi 2, Bordás 1, Simon P. 1, Márton G.

Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 7. perc: 4–1. 17. p.: 7–7. 23. p.: 11–8. 28. p.: 14–10. 35. p.: 17–15. 44. p.: 20–18. 52. p.: 24–20. 58. p.: 26–24.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3

Összefoglaló

A szurkolókon semmi sem múlott – és szerencsére később a csapaton sem.

Két óra volt hátra a magyar női kézilabda-válogatott Svédország elleni mérkőzéséig a debreceni olimpiai selejtezőtornán, amikor begördült a Főnix Aréna parkolójába a mieinket szállító csapatbusz. A HU-Sector Handball Ultras Hungary drukkercsoport jó néhány tagja pedig már ekkor is ott volt és zászlókkal, dobokkal, piros-fehér-zöld füsttel, illetve molinókkal (amelyeken az akarat, a kitartás, a győzelem és a hit szavak álltak) fogadta a nemzeti együttest. Többen lóháton, csikós ruhában, ostort csattogtatva kísérték be a csarnokhoz a járművet.

Ilyen előzmények és felvezető után pedig egyszerűen nem játszhatott rosszul a Golovin Vlagyimir által irányított a válogatott. A torna tulajdonképpen most kezdődött, hiszen a Kamerun helyett beugró britekkel vívott első, csütörtöki edzőmérkőzést és gólzáporos papírforma-győzelmet szakmailag nehéz értékelni és értelmezni. A lényeg a favorit svédek és vasárnap a japánok ellen vár Vámos Petráékra. A 16 tagú magyar meccskeretből a beálló Pásztor Noémi, a balátlövő Juhász Gréta és a kapus Szemerey Zsófi maradt ki, míg bekerült a négy hete orrtörést szenvedő jobbátlövő Albek Anna és a múlt héten kisebb bordasérüléssel bajlódó csapatkapitány, Böde-Bíró Blanka, aki kezdőként is kapott lehetőséget a kapuban. Ez a találkozó már jóval több érdeklődőt vonzott, a közönség kiváló hangulatot teremtett.

Koncentrált védekezéssel indítottak a mieink, rég láttunk már ennyire harapós hátsó alakzatot, amit jól jelzett Füzi-Tóvizi Petra üvöltése egy sikeres megállító szabálytalanság után vagy amikor Szöllősi-Schatzl Nadine lefülelt egy svéd passzt és diadalittasan kinézett a hazai kispadra. Az idegesebbnek és pontatlanabbnak tűnő skandinávok már a nyolcadik percben időt kértek 4–1-es hátrányban. Az első 11 és fél percben négyszer is eredményes Kuczora Csenge vezérletével a támadójáték is jól ment egy ideig, aztán negyed óra elteltével már kevésbé volt gördülékeny, így a vendégek utolérték válogatottunkat. Sokáig a szélekre sem ment ki a labda, közel húsz percig kellett erre várni magyar részről. A hullámvölgy szerencsére nem volt tartós, a hajrá újra a mieinké volt. A szünet előtt Debreczeni-Klivinyi Kinga főszereplésével két olyan magyar gól esett, amelyeket látva minden ínyenc megnyalta volna mind a tíz ujját. Több mint biztatóan alakult az első játékrész, hirtelen nem is tudnánk megmondani, hogy mikor produkált legutóbb ilyen jó félidőt a magyar válogatott egy nemzetközileg magasabban jegyzett riválissal szemben.

Villámgyors három svéd góllal indult a második felvonás, majd a 38. percben 17–17-nél a látogatók utolérték a Golovin-csapatot, a magyar kapitány így időt kért, miközben a lelátón felzengett a „Harcoljatok, harcoljatok!” rigmus. Támadásban megakadt a gépezet, felrémlett, hogy a tét elkezdi nyomni a mieinket, akik azonban ezúttal nem roppantak össze. A gödörből azonban gyorsan kirángatta magát a társaság, a roppant megbízhatóan teljesítő Böde-Bíró többször is kritikus pillanatokban mutatott be egy bravúrt és elöl is rendre megvillant valaki, ezeknek köszönhetően a záró tíz percnek újra háromgólos előnnyel vágtak neki Kuczoráék.

Ez az előny pedig már elég volt a végéig, a hangulat szó szerint a csarnok tetőfokára hágott az utolsó pillanatokban. A magyar válogatott kiváló egyéni teljesítményekkel, támadásban és védekezésben is fantasztikus és önfeláldozó csapatmunkát bemutatva aratott fergetes 28–25-ös sikert a kvalifikációs viadal legnagyobb esélyesének számító Svédország felett, így óriási lépést tett a nyári, párizsi olimpia felé – a Japán elleni vasárnap esti záró mérkőzésen akár a négygólos vereség is beleférhet.

(NSO)