Megvan az első: Kós Hubert 21 évesen olimpiai bajnok lett Párizsban

Kós Hubert nyerte a 200 méteres hátúszást a párizsi olimpián, ezzel megszerezte Magyarország első aranyérmét a francia fővárosban.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

A 21 éves versenyző a csütörtöki fináléban 1:54.26 perces idővel diadalmaskodott.

Kós a 2023-as év eleje óta az Egyesült Államokban, a legendás Bob Bowman irányításával készül, a közös munka eredményeként tavaly nyáron, a fukuokai világbajnokságon aranyérmet nyert, s Párizsba is a szám esélyeseként érkezett.

A magyar sportoló nemcsak azért várhatta magabiztosan a döntőt, mert - saját bevallása szerint több hibával tarkított úszással - a középdöntőben egyedüliként került 1:56 perc alá (1:55.96), hanem mert a nagy riválisok közül többen is elvéreztek. Köztük volt a Rióban győztes, Tokióban második, négyszeres olimpiai bajnok amerikai Ryan Murphy és a 100 méteren Párizsban győztes olasz Thomas Ceccon is, a címvédő orosz Jevgenyij Rilov pedig az ukrajnai háború miatt nem is indult.

Kiváló rajtja után Kós lassabban kezdett, mint az elődöntőben, ráadásul a 2-es pályán úszó görög Aposztolosz Hrisztu meglépett a mezőnytől, és egy testhossz előnnyel fordult rá az utolsó 50 méterre. A magyar versenyző azonban egy elképesztő fordulóval és az azt követő víz alatti munkájával pillanatok alatt "lőtávolba" került, és 15 méterrel a vége előtt már ő vezetett, mégpedig magabiztosan.

Kós - aki a szövetség jelenlegi elnöke, Wladár Sándor után a második magyar férfi úszó, aki ebben a számban nyert az ötkarikás játékokon - a magyar úszósport történetének 30. olimpiai aranyát szerezte meg.

Kós Hubert a magyar küldöttség negyedik érmét szerezte Párizsban. Múlt szombaton a párbajtőröző Muhari Eszter harmadik lett, szerdán pedig a férfi kardcsapat, valamint Milák Kristóf 200 méteres pillangóúszásban végzett a második helyen.

Eredmények:

férfi 200 m hát, olimpiai bajnok:

---------------------------------

KÓS HUBERT 1:54.26 perc

2. Aposztolosz Hrisztu (Görögország) 1:54.82

3. Roman Mityukov (Svájc) 1:54.85

(MTI - Index)