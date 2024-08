Sport :: 2024. augusztus 9. 11:30 ::

Rasovszky arany-, Betlehem bronzérmes a nyíltvízi úszók között

Parádés teljesítménnyel Rasovszky Kristóf arany-, Betlehem Dávid pedig bronzérmet nyert a nyíltvízi úszók versenyében a párizsi olimpián.



Az aranyérmes Rasovszky Kristóf (j) és a bronzérmes Betlehem Dávid a férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszás versenye után a célban (fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A veszprémiek 27 éves kiválósága - aki három éve Tokióban második volt - szinte végig vezetett a 10 kilométeres pénteki viadalon. A szám másik magyarja, Betlehem Dávid ugyancsak kiváló versenyzéssel, remek hajrával csapott a célba harmadikként.

Rasovszky napra pontosan 12 évvel Risztov Éva londoni győzelmét követően a nyíltvízi szakág második aranyát nyerte, s ez a magyar úszósport 32. olimpiai elsősége.

Akárcsak huszonnégy órával korábban a nőknél - akik között Fábián Bettina taktikus versenyzéssel az ötödik lett -, a férfiaknál is a III. Sándor hídnál volt a rajt és a cél, a versenyzőknek innen kellett a sodrásiránnyal megegyezően előbb az Invalidusok hídja, majd az Alma hídja alatt átúszniuk és vissza, így várt rájuk hat 1666 méteres kör és a befutó.

Ahogyan arra számtani lehetett, a 29 fős férfimezőny éremesélyesei - köztük a két magyarral, a németekkel, a címvédő Florian Wellbrockkal, valamint az olasz és francia kihívókkal - rögtön a rajt után gyakorlatilag egy külön bolyt alkotva indultak meg. Az első kör végén a tokiói első három helyezett, azaz Wellbrock, Rasovszky és 1500 méter gyorson 2016-ban olimpiai bajnok, néhány napja Párizsban ezüstérmes olasz Gregorio Paltrinieri haladt az élen.

A második körben Rasovszky, a szám regnáló világbajnoka vette át a vezetést és néhány másodperces előnyre tett szert, így a frissítés után is vissza tudott térni az élre. A táv feléhez érkezve továbbra is zöld sapkában úszó "Balatoni cápa" állt az első helyen, Betlehem az őt üldöző boly negyedik helyén haladt.

Az utolsó kört Rasovszky több mint négymásodperces előnnyel kezdte meg, Betlehem a negyedik helyen fordult rá a hajrára. Rasovszky és a német Oliver Klemet 7 másodpercre elhúzott a többiektől, amikor már csak 800 méter volt hátra.

A célhoz érkezve Rasovszky még egy lapáttal rá tudott tenni, német ellenfelének nem volt esélye megelőzni őt és óriási győzelmet aratott. Végül a hab is felkerült tortára, Betlehem ugyanis nagyszerű hajrával harmadikként csapott a célba, így összejött az, amire a két jóbarát hosszú ideje várt, nevezetesen, hogy egy világversenyen egyéniben mindketten a dobogóra léphettek.

Rasovszky a párizsi magyar küldöttség negyedik aranyérmét, Betlehem pedig a negyedik bronzát szerezte, a mérleg most 4 arany, 3 ezüst és 4 bronz.



Az aranyérmes Rasovszky Kristóf (k), a bronzérmes Betlehem Dávid (b) és a második helyezett német Oliver Klemet (j) a férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszás versenye után a célban

Eredmény:

nyíltvízi úszás, férfiak (10 km), olimpiai bajnok:

--------------------------------------------------

RASOVSZKY KRISTÓF 1:50:52.7 óra

2. Oliver Klemet (Németország) 1:50:54.8

3. BETLEHEM DÁVID 1:51:09.0

Frissítés: Rasovszky: most vagyok a csúcson

Nem akart magára nagy terhet tenni, ezért nem a győzelemben, hanem csak a dobogóban gondolkodott Rasovszky Kristóf, aki pénteken megnyerte a nyíltvízi úszók versenyét a párizsi olimpián.

"Tudtuk, hogy mi vár ránk, keményen dolgoztunk, nagyon sokat készültünk arra, mi lesz a Szajnában, a Dunában és a medencében egyaránt, ez pedig kifizetődött" - nyilatkozta a újdonsült olimpiai bajnok, aki medencében három számban is indulhatott volna - ahol társai, a pénteken bronzérmes Betlehem Dávid, valamint Sárkány Zalán is fantasztikus egyéni csúcsokat úszott -, végül kizárólag a 10 kilométeres nyíltvízi versenyre koncentrált, ami elmondása szerint jó döntésnek bizonyult.

"Az elmúlt egy év rengeteg tapasztalatot adott, mivel kellene majd próbálkoznom az olimpián. Dohában nagyon sokat vezettem, ami kifizetődött, a belgrádi Európa-bajnokságon meg feladtuk a vezető pozíciót, hagytuk, hogy a többiek menjenek elöl, ez inkább Gregorio Paltrinierinek kedvezett. Ezért úgy voltam vele, hogy amennyit csak lehet, most vezessek én, és fárasszam a többieket" - mondta a taktikával kapcsolatban a 27 éves klasszis, aki az év elején Dohában is megnyerte a "királyszámot".

Rasovszky a hajrával kapcsolatban elárulta, abban biztos volt, hogy ha az utolsó kanyart elsőként veszi be, akkor már nem tudja megelőzni német riválisa, ugyanakkor azt nem érzékelte, hogy a címvédő Florian Wellbrock vagy Oliver Klemet úszik mögötte.

"Tudtam, hogy ha a falhoz én érek ki elsőnek, akkor onnantól nagyon nehéz dolga lesz, bárki is legyen az, hiszen a fal melletti pozíciót nem fogom feladni, ha kell, meg is nyalom. Belül a sodrás ellen úszva gyakorlatilag nem is lehetett előzni" - idézte fel.

Hozzátette: úgy tűnt, hogy a riválisok nem igazán mérték fel jól előzetesen a helyzetet, hiszen a külső íven próbáltak úszni. "Laci bácsi (Szokolai László) és a Duna tökéletesen felkészített minket, tudtuk, hogy mit kell csinálni" - jelentette ki az újdonsült olimpiai bajnok.

"Most vagyok a csúcson, ott van az olimpiai arany a nyakamban. Az elmúlt fél évben próbáltam úgy készülni, hogy nem ez a cél, hanem csak hogy ott legyek a dobogón és ne nyomjon agyon a teher. Egy újabb érem is nagy teljesítmény lett volna, ebben a tekintetben is tökéletesen sikerült a felkészülés" - mondta a Tokióban ezüstérmes Rasovszky.

Az MTI kérdésére elárulta, a következő néhány hetet egészen biztosan úszás nélkül, rengeteg pihenéssel tölti majd. Karrierjével kapcsolatban azt mondta, nem tervezi a visszavonulást: "Azt szokták mondani, hogy a csúcson kéne abbahagyni, de lehet, hogy még a következő két-három évben is a csúcson leszek" - fogalmazott.

Az olimpiai bajnok úszó elárulta, felesége, Kata hisz a számmisztikában, és amikor meglátta a 19-es rajtszámot, nagyon megörült, ugyanis ez a győzelem és a siker száma.