Sikerrel teszteltek egy tapintást érzékelő műkezet Olaszországban

Egy tapintást is érzékelő bionikus kezet kapott egy nő Olaszországban. A tesztalany huszonöt éve autóbalesetben vesztette el a bal kezét.

Almerina Mascarello volt az a szerencsés, aki egy fél éven keresztül tesztelte a nemzetközi tudóscsoport által kifejlesztett bionikus kezet, az első olyan, laboratóriumon kívül is viselhető művégtagot, amely érezni képes. A hölgy elmondta, olyan mintha újra visszakapta volna a kezét.

A kutatók 2014-ben alkották meg a bionikus végtagot, ám annak érzékelő és számítógépes tartozékai túl nagyok voltak ahhoz, hogy ki lehessen vinni őket a laboratóriumból. Azóta sikerült a teljes szerkezetet egy hátizsákban elhelyezni, így hordozhatóvá vált. A 3D-s nyomtatóval készített bionikus kéz automatikusan képes felismerni és megfogni tárgyakat.

A nemzetközi kutatócsoportban mérnökök, idegtudósok, sebészek, elektronikai és robotikai szakemberek dolgoztak Olaszországból, Svájcból és Németországból.

A bionikus kéz érzékelői felismerik, hogy egy tárgy puha vagy kemény. Ezeket az észleléseket a hátizsákban lévő számítógéphez küldik, amely a jeleket az agy számára felfogható információvá alakítja át. Az információ azoknak az apró elektródáknak a segítségével jut el Almerina agyához, amelyeket felkarjának idegeihez ültettek be. A bionikus kéz kipróbálásakor Almerina szemét eltakarták, hogy ne lásson, de úgy is képes volt megmondani, hogy puha vagy kemény tárgyat fog.

A projektben részt vevő Silvestro Micera professzor megjegyezte, hogy a kutatások egyre közelebb visznek az olyan sci-fikben látott dolgokhoz, mint Luke Skywalker bionikus keze a Star Warsból: egy mindenre alkalmas, teljesen természetes, érzékelőkkel ellátott protézis, amely olyan, mint az emberi kéz. Almerina most fél év tesztelés után visszaadta a végtagot, mivel ez még csak a prototípusa volt a fejlesztésnek.

A hölgy tapasztalatai pozitívak voltak. A bionikus kézzel olyan hétköznapi dolgokat is képes volt újra megtenni, amelyek a balesete óta nehézségeket okoztak: újra könnyen fel tudott öltözni, illetve fel tudta húzni a cipőjét. Így ha csak egy időre is, de újra épnek érezhette magát.

A tudósok most azon dolgoznak, hogy miniatürizálják a technológiát, és úgy kerüljön majd forgalomba az érzékelni képes bionikus kéz. A tesztalany elégedettségét mi sem írja le jobban, mint az, hogy már be is nyújtotta igényét a tökéletesített verzióra.

(MTI)