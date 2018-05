A hívástitkosító megoldás a mai naptól azokon a készülékeken is elérhető, amelyek az Android 6.0 vagy annál magasabb verziójával működnek.

„A CryptTalk fejlesztésekor a legfejlettebb titkosítási technológiákkal dolgoztunk, kizártuk a »hátsó kapu« lehetőségét. Az alkalmazás biztonsági filozófiájának egyik fontos alapelve, hogy a titkosítás a telefonvégpontok között közvetlenül jön létre. Egy igazán körültekintő alkalmazásfejlesztésnél azonban arra is ügyelni kell, hogy csak biztonságos platformokon dolgozzunk. Az Android operációs rendszer esetén ezt a biztonsági szintet a 6.0 verzió már szavatolja felhasználóink számára” – mondta el a megjelenés kapcsán Kun Szabolcs, az Arenim Technologies vezérigazgatója.

A hívástitkosítás esetén csak biztonságos készüléken garantálható a szolgáltatás megbízható működése. A CryptTalk esetében ezt egy szigorú alkalmazás-hozzáférés és titkosításikulcs-védelem, illetve az biztosítja, hogy az alkalmazás felismeri a telefon feltörésére tett kísérletet (jailbrake vagy root). Ilyen esetben jelzi mind a hívó, mind a hívott félnek, hogy a hívás biztonságát a továbbiakban nem tudja garantálni a szolgáltatás.

A CryptTalk szoftveres védelmét magasabb szintre emeli a – iOS után már androidos készülékekbe is – gyárilag beépített titkosító chip, ami szintén a biztonságot erősíti.

A fejlesztési feladatokat követően lezajlottak a CryptTalk első biztonsági ellenőrzései, melyet külső szereplők, etikus hackerek biztonsági vizsgálatai követtek

A CryptTalk for Android a korábbi iOS verzióhoz hasonlóan, azonos funkcionalitással az egyéni és céges előfizetők számára is elérhető. Az egyéni felhasználók a Google Play áruházból tölthetik le az alkalmazást, a vállalati ügyfelek pedig felhőből vagy saját, belső IT-környezetbe telepítve is használhatják a hívástitkosító megoldást.