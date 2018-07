Technika :: 2018. július 14. 16:09 ::

"Fapados" űrutazásra kínál jegyeket az Amazon-vezér - pár tízmillióért nem is pénz érte

Az Amazon-főnök Jeff Bezos, aki szintén komolyan gondolja az űrturizmust, 2-300 ezer dollárért cserébe kínál jegyeket speciális űrhajójára.

Azért is jó a világ leggazdagabbjának lenni, mert így olyan projektekbe is belevághat az ember, amik amúgy nem tartoznak a fő profiljához. Valószínűleg így gondolkodhatott az Amazon-főnök Jeff Bezos is, amikor néhány évvel ezelőtti álmát megvalósítva létrehozta űrutazással foglalkozó cégét, a Blue Origint.

Utóbbi vállalat pedig – ahogy Elon Musk és Richard Branson is – erős érdeklődést mutat az iránt, hogy turistahelyet csináljon az űrből, egyszeri halandóknak is lehetővé téve, hogy megtekintsék a kozmoszt. Ráadásul igen látványos körülmények között.

Bezos cége például régóta dolgozik a New Shepard nevű hajó prototípusán, amely az első olyan járművek egyike lehet, amely embereket lesz képes eljuttatni a világűrbe, onnan pedig biztonságban visszahozni őket. A projekt annyira jól halad, hogy már több tesztrepülést végrehajtottak, és valamennyit siker koronázta. Igaz, ember még egyiken sem utazott, az eredmények mindenesetre nagyon biztatóak.

Annyira, hogy Bezosék már a “szezon” beindításán gondolkodnak, és meg is határozták, mennyibe kerülhet majd egy jegy a New Shepard fedélzetére. Eszerint 2-300 ezer dolláros költségben gondolkodnak, amely magyar pénzben nézve bár nem kevés (nagyjából 54-85 millió) forintot jelentene, az ár mégsem csillagászati nagyságú. Persze ez a pénz érthető mód így is nagyon kevés ember számára lesz megfizethető, főleg, ha azt nézzük, hogy a kirándulás mindvégig egy űrhajó gyomrában zajlik.

A projektnek addig persze még rengeteg teszten kell átesnie, de Jeff Bezos már most nagyon bizakodó: ha minden jól megy, jövőre el is indulhat az első csoport, így a tehetősebbek már most elkezdhetik tervezni jövő évi kiruccanásukat.

(HVG)