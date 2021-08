Tudomány és technika :: 2021. augusztus 5. 22:55 ::

Nagyon Nagy Teleszkóppal és Espressóval kutakodnak 35 fényévnyi távolságban a portugál kutatók

Földhöz hasonlatos bolygó létére találtak bizonyítékot 35 fényévnyi távolságban kutatók: egy csillag körül több bolygót is felfedeztek, amelyek közül az egyik a rendszer lakhatósági zónájában található.

"Bizonyítékaink vannak arra, hogy egy Föld-szerű bolygó van a rendszer lakhatósági zónájában" - mondta Olivier Demangeon, a Portugáliában lévő Portói Egyetem Asztrofizikai Intézetének kutatója, az eredményeket bemutató tanulmány vezető szerzője.

Ez a Naprendszeren kívüli, Földhöz hasonló méretű égitest felfedezése az élet utáni kutatás fontos lépése - véli a szakértő.

Ez a bolygó olyan légkörrel rendelkezhet, amely képes az élet támogatására - jelentette ki María Rosa Zapatero Osorio, a madridi Asztrobiológiai Központ munkatársa.

Az Európai Déli Csillagvizsgáló Chilében lévő Nagyon Nagy Teleszkópjának (VLT) Espresso (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations) spektrográfja segítségével egy, a Vénusz tömegének felével rendelkező bolygót is felfedeztek. Ez az L 98-59 csillagrendszer központjához legközelebb lévő égitest, és a legkönnyebb exobolygó, amelynek tömegét a radiálissebesség-mérés segítségével sikerült megmérni.

Az Astronomy & Astrophysics című tudományos lapban bemutatott tanulmány szerzői szerint felfedezésük egy technikai áttörés eredménye. "Az Espresso által biztosított precizitás és stabilitás nélkül ez a mérés nem lett volna lehetséges. Ez egy lépés előre abban, hogy meg tudjuk mérni a legkisebb bolygók tömegét a Naprendszeren túl is" - idézi Zapatero Osoriót a Phys.org tudományos ismeretterjesztő portál.

Azonosítottak egy olyan bolygót is a lakhatósági zónában, mely nagy valószínűséggel úgynevezett óceánbolygó lehet: tömege akár 30 százalékát alkothatja víz.

A két másik bolygó, amely közelebb kering az L 98-59 jelű csillaghoz, nagy valószínűséggel száraz, de kis mennyiségben tartalmazhat vizet.

Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA TESS nevű műholdjának mérései szerint az L 98-59 körül keringő három bolygó mérete a Földének 0,85-1,52-szerese. Az Espresso határozta meg a bolygók sűrűségét, amelyből következtetéseket lehetett levonni az égitest víztartalmára.

Felfedeztek továbbá egy negyedik bolygót és feltételezik egy ötödik bolygó létét is, mely már elegendő távolságra van a csillagtól ahhoz, hogy felszínén is víz legyen.

