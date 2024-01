Tudomány és technika :: 2024. január 14. 07:33 ::

Nehéz és drága, de könnyebbé teheti a Parkinson-kórosok életét a giroszkópos kesztyű

Világszerte hatmillió embert érint a Parkinson-kór, és több mint 129 millió embert az esszenciális tremor, ami a leggyakoribb mozgászavarok közé tartozik. Egyelőre egyikre sem létezik olyan gyógyszer, ami hatékonyan gyógyítaná, a kezelésre használt szerek pedig gyakran komoly mellékhatásokkal járnak. A Las Vegas-i CES techexpón bemutatott GyroGear giroszkópos kesztyűje ezeknek az embereknek adhat lehetőséget arra, hogy drasztikusan javítsák az életminőségüket: képes ellensúlyozni a kézremegést, így olyan egyszerű tevékenységek előtt nyitja meg újra a lehetőséget, amik addig a betegséggel élőknek nehézséget jelentettek – írja a Telex.



Fotó: Nagy Nikoletta / Telex

A GyroGlove a cég szerint a világ legfejlettebb kézstabilizáló rendszere, amit nem is nehéz elképzelni, ha az ember megnézi, hogyan működik egy remegéssel élő esetében. John Piontkowski, a GyroGear kereskedelmi vezetője videón mutatta meg, hogy az eszköz mire képes nem egészen egy perc alatt: a felvételen látható férfi erős kézremegéssel indult, végül képes volt szinte teljesen mozdulatlanul tartani a karját.

Az eszköz egy könnyű, szellőző anyagból készült kesztyűből, egy rászerelhető, méretes giroszkópból és egy akkumulátorból áll, és az egészet úgy tervezték meg, hogy ne kelljen külső segítség a viseléséhez, és értelemszerűen remegő kézzel is fel lehessen húzni. Az akkumulátor négy órát bír folyamatos használattal, és tíz órát alkalomszerű használattal, de ezt ki lehet húzni két-három napra is, ha a remegés ritkábban jelentkezik. A kesztyű mellé egy speciális töltő is jár, amivel négy-öt óra alatt maximumra lehet tölteni, így valószínűleg az lesz a legpraktikusabb, ha valaki nappal viseli, este pedig mindig feltölti.

Kipróbálták a lap munkatársai is a kesztyűt, ami kézremegés nélkül csak minimálisan, kellemesen rezeg, de azért érezni, hogy próbál a kézmozgás ellen dolgozni. Az egyetlen probléma vele, hogy viszonylag nehéz – a szerző szerint még neki is fárasztó lenne tartani hosszú távon, de egy idősebb embernek kifejezetten zavaró lehet. Piontkowski szerint azonban egyelőre nem kaptak még kritikát emiatt.

„Az eszköz körülbelül 6,5 év kutatás-fejlesztés eredménye” – mondta Piontkowski a Telexnek. „A kesztyű bárkinek hasznos lehet, aki kézremegéssel küzd, nem betegségspecifikus, de persze akadhat olyan, akinek annyira erős a remegése, hogy a kesztyű nem tudja teljesen megszüntetni.” Az eszköz persze képes kiszűrni azokat a mozgásokat, amelyek nem társulnak a betegséggel, így senkit nem fog megakadályozni abban, hogy a sóért nyúljon az asztalon, vagy bekösse a cipőfűzőjét.

A cég tervezi, hogy csökkenti a giroszkóp méretét, és valószínűleg a jövőben az is cél lehet, hogy az akkumulátor szívósabb legyen egy kicsit. Piontkowski szerint már három tucatot eladtak a termékből, ami egészen addig 1000 dollárral kevesebbe kerül, amíg el nem érik a száz darabos eladási határt. Jelenleg a kedvezmény nélkül 5899 dollárba, vagyis több mint kétmillió forintba kerül.

És itt el is érkeztünk a kesztyű legnagyobb problémájához: hiába működik nagyon jól, hiába jó a dizájn, és a súlytól eltekintve abszolút használhatónak is tűnik a mindennapokban, a kétmilliós árat valószínűleg nagyon kevesen tudják majd kifizetni azok közül, akiknek tényleg szükségük lenne rá.

A kesztyűt Európában még nem lehet kapni, jelenleg a hatóságok jóváhagyására vár.