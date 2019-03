Da wünscht man sich, es wären Abertausende und nicht nur ein paar Dutzend von diesen #MoslemPrimaten gewesen, die sich am #Alexanderplatz gegenseitig in die #Salafistenfressen hauen: YouTuber-Treffen in Berlin endet in Massenschlägerei #IschGehAlex https://t.co/PDVclcTuYt