Rendszeresen küldözget ajándékokat egymásnak Merkel és Putyin

Putyin egy videóban buktatta le Merkelt - a német kancellár ugyanis időről időre különleges ajándékot küld az orosz elnöknek, írja a Euronews.

Vlagyimir Putyinnak időnként nagyon hiányzik Németország - vagy legalábbis a német sör. Egy nemrég közzétett kampányvideóban , melyet a hétvégi elnökválasztásra készítettek róla, az orosz államfő bevallja, hogy a német kancellár, Angela Merkel időnként sörszállítmányokkal látja el Berlinből. Putyin kedvence a drezdai Radeberger Pilsner.

"Angela néhanapján küld nekem pár üveg Radeberger-t" mondja a filmben az orosz elnök, akiről köztudott, hogy évtizedekkel ezelőtt évekig Drezdában élt a családjával mint a KGB ügynöke.

A kétórás kampányfilm minden idők egyik legnézettebb orosz videója az orosz média szerint. 24 órán belül több mint 3,3 milliószor nézték meg - ez a szám pedig a vasárnapi publikálása óta már 7,5 milliónál jár.

De mit mond Merkel?

Az állítólagos alkoholszállítmányokról természetesen Merkelt is megkérdezték a német riporterek, aki nemcsak elismerte a küldemények létezését, de azt is elárulta, hogy ő is rendszeresen kap ajándékokat Putyintól. "Egyszer isteni finom füstölt halat kaptam tőle" - tette hozzá.

Merkel és Putyin jól ismerik egymást, többször folytattak egymással komoly tárgyalásokat, melyeket mindkét fél "építő és pozitív" jelzőkkel illetett, de azt senki sem gondolta volna, hogy ilyen közel állnak egymáshoz.

Mindeközben Oroszországban tilamat vezettek be a nyugati élelmiszerek és italok ellen, mely jelenleg is él - 2017 közepén hosszabbították meg az idei év végéig - vagyis a német sörök átvételével az orosz elnök gyakorlatilag jogot sértett.

Negyedszer is kancellár lett



Megválasztotta kancellárnak a német szövetségi parlament (Bundestag) szerdán Angela Merkelt, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke 364 szavazatot kapott, megválasztásához legalább 355 vokra volt szükség - közli az MTI.

A CDU-nak, a testvérpárt bajor Keresztényszociális Uniónak (CSU) és a koalíciós társ Német Szociáldemokrata Pártnak (SPD) 399 képviselője van, vagyis a titkos szavazáson valószínűleg több tucat kormánypárti képviselő nemmel szavazott vagy tartózkodott.

Azonban a kancellárrá negyedik alkalommal megválasztott Angela Merkel így is jobban szerepelt, mint például a néhai Helmut Kohl, akit 1994-ben – ugyancsak negyedik alkalommal – a szükségesnél csupán eggyel több szavazattal választottak meg kormányfőnek.

A szavazás után Frank-Walter Steinmeier államfő fogadja Angela Merkelt, és kinevezi kancellárnak. Ezután a 63 éves politikus a Bundestagban leteszti hivatali esküjét, majd az államfő kinevezi a kormány tagjait, akik szintén esküt tesznek a Bundestagban.

Ezzel a tavalyi Bundestag-választás utáni 171. napon véget ér az eddigi leghosszabb német kormányalakítási folyamat.