Vanessa Gera (Varsó) és Pablo Gorondi (Budapest) nevű újságírók az AP hírügynökség elemzésében aggódnak egy sort a Kelet-Közép-Európa egyes országaiban tapasztalható „szélsőjobboldali előretörés” és az „antiszemitizmus erősödése” miatt. A magyar, horvát és lengyel képekkel illusztrált cikkben Magyarországot, Lengyelországot, Oroszországot, Horvátországot és Bulgáriát állítja pellengérre. Több nyugati lap örömmel vette át az anyagot.



A lengyelekkel az a baj, hogy – egyébként héber – miniszterelnökük a zsidóknak az ún. holokauszt végrehajtásában játszott szerepéről beszélt . A kormánypárt elnöke, Jaroslaw Kaczynski, a 2015-ös választások előtt „paraziták hordozóinak” nevezte a migránsokat. Mindennek tetejébe a belügyminiszter a lengyel nacionalisták minden évben, a függetlenség napján megrendezett felvonulását – ahol állítólag „fehér Európát! és „tiszta vért!” feliratú táblákat is hordoznak – „gyönyörű látványnak” minősítette. Felróják a lengyeleknek azt is, hogy kormányuk büntetni kívánta azokat, akik Lengyelországnak az ún. holokauszt előidézésében és végrehajtásában játszott szerepéről beszélnek.



A Times of Israel is átvette a cikket, és ezzel a március 15-i képpel bekezdve szépen bizonyítja, hogy Orbánnal a legnagyobb probléma a nácizmusa (fotó: Darko Vojinovic / AP)

Az Izraellel kiváló kapcsolatokat ápoló (és az ENSZ Emberjogi Bizottságában Izrael mellett kiálló) Magyarország azért van célkeresztben, mert a kormányfő nyíltan ellenzi a bevándorlást, a migánsoktól félti a „nemzeti hagyományokat, és a nemzeti kultúrát”, milliókat költött a Soros-ellenes kampányra, és „a múlt század 30-as éveire jellemző módon” támadja George Soros „holokauszttúlélő”, „filantróp” üzletembert, mint aki a kontroll nélküli bevándorlás fő szószólója. A 20. század „antiszemita kliséit” idéző módón Orbán Viktor Soros kapcsán állítólag azt is mondta, hogy vannak, akik „nem hisznek a munkában, ezzel szemben a pénzzel spekulálnak, nincs hazájuk, de úgy hiszik, az egész világ az ő tulajdonuk”. A lap szerint a Soros elleni támadásnak „antiszemita felhangja van”. (Arról viszont nem esik szó, hogy Orbán súlyos milliárdokat költött zsidó temetők, zsinagógák felújítására, a holokauszt emlékév rendezvényeire, és költ majd újabb milliárdokat a zsidó olimpiára. Arról sem ír a két nagyokos szerző, hogy az egyik befolyásos zsidó szervezet vezetője, Köves Slomó nyíltan kiállt az egyik kormánypárti jelölt megválasztása mellett.) A cikk Orbán Viktor szemére hányja azt is, hogy jó viszonyt ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. (De azt nem említik meg, hogy annyira jó viszonyt ápol Binjamin Netanjáhu izraeli miniszterelnökkel, hogy Soros-ügyben még mentességet is kapott tőle .)