Extra :: 2018. április 29. 13:32 ::

Egy nehéz nap éjszakája Csongrádon: pultosnőt, vendéget és sörcsapot is ütött a dühös garázda

A csongrádi rendőrök bíróság elé állítás javaslatával fejezték be a nyomozást egy helybeli férfival szemben, aki a város egyik vendéglátóhelyén garázdálkodott.

A gyanúsított és a kocsma pultosa között 2018. április 4-én 21 óra körül alakult ki szóváltás, amely tettlegességi fajult, és a 33 éves férfi egy alkalommal megütötte a nőt. A feltételezett elkövető ezután dühében ráütött a pulton lévő sörcsapra, amelynek adagoló karja letört. Később egy bárszéket és több sörös rekeszt is felborított. Az egyik vendég eközben felszólította a gyanúsítottat, hogy fejezze be a veszekedést, aki ezután a férfit is megpofozta.

A feltétezett elkövetőt a rendőrök előállították, garázdaság vétségének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták.

A Csongrádi Rendőrkapitányság nyomozói a napokban az ügy iratait bíróság elé állítás javaslatával az illetékes ügyészségnek továbbították.

(Police)