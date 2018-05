Nemhogy jobboldali szavazókat nem csábított el kormányváltásra a pártunk, de még át is adott a Fidesznek rengeteg nemzeti érzelmű választót, míg a Jobbik a baloldali szavazókon osztozkodott. Ezért nem volt kormányváltás. Ezért kell változtatni, ha valóban azt akarjuk, hogy győzzön a Jobbik - írja a Facebookon a párt korábbi alelnöke, alább olvasható néhány további hasonló gondolat.

Ez volt az alapításkori jelszavunk is, mindig a választók többségét céloztuk meg, de az igazságainkra való ráébresztésükkel, a társadalom formálásával, s nem pedig programunk feladásával. Kormányra kell kerülnünk, de nem mindegy, hogyan!

Ha a Jobbik új elnöksége is csak külső okokra mutogat majd a választási kudarcban, s legfeljebb olyan közhelyszerű kritikákat és reformokat tud megfogalmazni, hogy „javítani kell a belső kommunikáción”, akkor a Jobbik nemhogy a fejlődés útjára nem fog tudni visszatérni, de lejtmenetbe kerülhet, mihelyst a mélyponton lévő baloldal kicsit magára talál. Ezért kell változtatni! Ahogy már Volner János is fogalmazott tegnapi Facebook-bejegyzésében: "saját pártom egyes politikusainak írom: be lehet rendezkedni konformista módon a média igényeinek kiszolgálására, de akkor örök időkre lemondtok a kormányváltásról és kispadra külditek a Jobbikot. Merjetek végre jobbikosok lenni! Építsünk a néppártosodás jegyében hidakat, de ez ne vezessen oda, hogy ha felteszel a magyar átlagembernek egy egyszerű kérdést, az ne tudja rá a választ: mit akar a Jobbik? Most ugyanis nem tudja. A jellegtelenség, a jól azonosítható célok, a markáns programpontok hiánya soha nem fog győzelemre vezetni!" Bővebben itt