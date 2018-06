Extra, Lapszemle :: 2018. június 5. 11:09 ::

Új királyuk van a szelfidiótáknak: a vonatbalesetnél fényképezkedő nyomorult

Olaszország északi részén egy vonat elütött egy kanadai nőt. A baleset után a szokásos forgatókönyv zajlott: megérkeztek a mentők, és ellátták a sérültet. De mivel mindez a 21. században történt, a jelenet mellett felbukkant egy fiatal férfi mobiltelefonnal, és szelfizni kezdett.

A sérülttel szelfiző férfiről is készült egy fotó, egy újságíró készítette annak illusztrálására, hogy „elvesztettük minden etikai érzékünket”.

A szelfiről így aztán a közvélemény is értesült, és persze alaposan fel is háborodott. A férfit a rendőrség is felelősségre vonta, és felszólította, hogy törölje a képet. A róla készült fotó viszont címlapokra került Olaszországban, és végigfutott a közösségi médián is.

Néhányan felvetették, hogy ezek után az emberiség megérett a pusztulásra. Mások azt a következtetést vonták le, hogy ma már tényleg semmin sem kell meglepődni.

A fiatal kanadai nőt egyébként a baleset után kórházba szállították, ahol amputálni kellett az egyik lábát.

(HVG nyomán)