Extra, Sport :: 2018. június 9. 16:29 ::

Hiába változtatták meg a Hódító Kupa szabályait, a Farkas-fogással ismét a magyar zászló loboghatott diadalmasan

Bizánc bevételének 565. évfordulója alkalmából rendezték Isztanbulban az idei év első jelentős nemzetközi versenyét, a Hódító Kupát, 50 ország 500 íjászának részvételével.

A távlövő íjászok 50 fontos húzóerőre korlátozott kategóriáját ezúttal is jelentős fölénnyel nyerte Mónus József, egy általa készített 1500 éves szkíta íj erre a versenyre újjá épített íját használva. Törökországban ennek a megmérettetésnek nagy hagyománya van, egykor az uralkodók is kedvelték és gyakorolták a távlövést. A bajnokok tiszteletére emlékoszlopokat emeltek, amik ma is fellelhetők a város különböző pontjain.

2018-ban Mónus József a Hódító Kupa dobogóján ismét magasra emelhette a magyar zászlót.



Ne feledjük: az egy évvel ezelőtti utcahosszal megnyert viadal után megváltoztatták a szabályokat, így idén már nem hazsnálhatta, győztes íját, a Zrynit, a győztes nyílvesszőit és a három ideget feszítő ujja helyett csak a hüvelykujjat lehetett már használni. Emellett az versenyzőket is kategóriákba osztották. A Farkas sajnálatát is fejezte ki amiatt, hogy egy olyan történelmi távlövő hatalom, mint a török, elbújik a sportszabályok mögé. Ne feledjük: az egy évvel ezelőtti utcahosszal megnyert viadal után megváltoztatták a szabályokat, így idén már nem hazsnálhatta, győztes íját, a Zrynit, a győztes nyílvesszőit és a három ideget feszítő ujja helyett csak a hüvelykujjat lehetett már használni. Emellett az versenyzőket is kategóriákba osztották. A Farkas sajnálatát is fejezte ki amiatt, hogy egy olyan történelmi távlövő hatalom, mint a török, elbújik a sportszabályok mögé.

Kedves Barátaim! Eltűntem ebből a világból az elmúlt hónapban, mert nagy csata vár rám egy hét múlva! Két hete napi ezer lövés és nyilak faragása és íjak készítése a napi tevékenységem! A juhászok hajnalban találkoznak az autómmal a gyep szélén, sötétedés előtt a nap sugarai búcsúznak kilőtt nyílvesszőimtől! Győzni megyek Törökországba ! Megint!

Ezzel kezdődött a Farkas levele az olvasóihoz Fb-oldalán a 2018. évi Törökországban, Isztambulban rendezett Hódító Kupa nemzetközi íjászverseny indulása napján. Elment ismét harcolni Magyarországért. Elment és győzött. Hiszen hazahozta a győztes jogán Magyarországnak az 50# íjak versenyének Hódító Kupa. Ő úgy fogalmazott, ez volt az a kategória, amelyet nem lehetett megnyerni.

Hogyan sikerült? Úgy, hogy segítségül hívott bennünket, mindannyiunkat, ahogyan ő mondja, érdek nélküli barátait, mert kell a hitünk, a vágyaink ereje a győzelemhez, hogy az utolsó nyílvesszőnél se remegjen meg a kéz. Egy kategóriában indult, amit persze meg is nyert. A közvélemény már elvárja tőle a győzelmet. De hogyan látja valójában ő ezeket a versenyeket?

Mennyire papírforma a papírforma?

Azt gondolom, statisztikák alapján egy versenyt megnyerni nem lehet. A papírforma az teher számomra, és a terhet ellensúlyozni kell. Azt tudni kell, a világ tele van nagy lövőkkel, akiket mindig feladat legyőzni. Sokszor beszéltünk már arról, mi a lényege a győzelemnek. Az egyik a hitünkből, a nemzeti büszkeségünkből származik esetemben. A másik alapvető pillér egy titokra épül ami a felkészülés és a fegyverek készítésének és használatának összességére épül. Ha ezeket megfelelően össze tudom a versenyre összpontosítani, akkor nincs ember, akit ne tudnék legyőzni az én világomban.

Mi volt ennek a versenynek a különlegessége?

Egy időszámítás előtti 3. századi szkíta íj másolatát készítettem el valóságos használatra kihegyezve. Azt tudtam mi az előnye ennek a különös alakú íjnak, csak azt nem tudtam, mennyire tudom előnyömre fordítani a tulajdonságait. A múlt évben már lőttem vele hónapokon keresztül, de meg kellett tanulnom a kezemet alárendelni az íjnak.

Ugyanis ezt az íjat nem lehet 100 százalékosan kihasználni normál kézfogással. Ha az előnyét ki akarom használni, akkor kifordított kézfejjel kell használnom. Ez annyira meglepte a versenyzőket és rendezőket, hogy nyugodtan mondhatom, szinte azt sem tudták, mit látnak.



Az íjászoknak fogalmuk sem volt, mi történik valójában. Ez egy olyan fogás, amelyhez a kényszer vezetett el. De rátaláltam időben szerencsére. Az elkövetkezőkben szinte ezzel a fogással fogok versenyezni. Egyelőre. Mert megtanulom a gyűrűs fogást, hogy Isztambulban török módon is győzzek egy év múlva. Az amerikai barátaim a verseny után elnevezték ezt a kifordított kézfejes fogást "Farkas"-fogásnak! Az íjászoknak fogalmuk sem volt, mi történik valójában. Ez egy olyan fogás, amelyhez a kényszer vezetett el. De rátaláltam időben szerencsére. Az elkövetkezőkben szinte ezzel a fogással fogok versenyezni. Egyelőre. Mert megtanulom a gyűrűs fogást, hogy Isztambulban török módon is győzzek egy év múlva. Az amerikai barátaim a verseny után elnevezték ezt a kifordított kézfejes fogást "Farkas"-fogásnak!

A verseny körülményeiről mit tud elmondani?

Azt is nyugodtan mondhatom, távlövésre alkalmatlan időjárás uralkodott a pályán. 29 km/óra szembeszél. Ez gyakorlatilag lőhetetlen az én 6,5-8,5 grammos nyílvessszőimmel. A nagy átlag 20-28 gramm között lő. Már ott kezdődött a baj, hogy szinte egy órát várakoztattak a fegyverellenőrzésnél. Majd mikor kijutottam a lővonalhoz ez az irtózatos szél egyszerűen lekapta a fordítva tartott kézfejemről a nyílvesszőt. Gyakorlatilag egy nyílvesszőt lőttem ki megfelelően, mert a második eltört a levegőben a harmadikat meg a rendezők okoskodása gátolta meg.

Voltak nagy lövők?

A törökök hónapokkal korábban 1000 lövőből válogattatták ki a legjobbakat. Mondjuk az is igaz, a nemzetközi mezőnyt agyonverték a törökök, hiszen a 2. és 3. helyezett is félholdas vörös zászlót tartott a dobogón. Nagyon fájt mindenkinek , hogy minden nemzet lövője kikapott a magyar zászlótól.

Ismét elmondta a verseny előtt, győzni megy. Biztos volt benne?

Itt egy kép az eredményhirdetésről! Ahogyan tavaly is, most is rá volt írva előre az íjamra a Conquest Cup 2018 50# győzelme. Tudtam, nehéz lesz. Az is volt. De az emberek vágyai, hite győzelemre segített megint. Hála érte ezeknek az embereknek! A nyomatékosság kedvéért ez a győzelem nem az enyém, hanem akik a győzelembe segítettek. A tietek! A Magyaroké!

Az íjászszövetség drukkolt önnek?

Ott is vannak barátaim. Nyilván. Bár rosszul esett, hogy a történelmi szakág Fb-oldalán csak két mesteríjászt említettek meg, aki képviseli a szakágat. Dr. Rácz Attiláról, feleségéről Andiról és rólam nem tettek említést.

A mesteríjászok győztek?

Kiestek a párharcokban. Keleten azért tudni kell, nem adják könnyen a győzelmet. Én a távlövéssel voltam most elfoglalva. Örültem, hogy aki most győzött török versenyző a céllövésben, azt pontosan Attiláékkal Marasban szétlőttük a török válogatottal együtt csapatversenyben, és hazahoztuk az aranyérmet onnan is!

Felesége, Anna most nem versenyzett? Hiszen ő is megnyerte a női kategóriában 2017-ben a kupát.

Majd jövőre győz! Pont most volt az államvizsgája. Ha Törökországban nem versenyezhetett is, azért most itthon behúzott egy kitűnő államvizsgát.

Hogyan tovább? Látom a céllövés is folytatódik. Elképesztő a Trianon-lövése!

Igen, a bástyalövések folytatódnak! Várpalota, Visegrád, Diósgyőr illetve a Kurultáj, ahol láthatnak az emberek. Azután világbajnokságon akarjuk a teljes Farkas-csapattal a világbajnoki címeket begyűjteni! Majd Amerika, Kirgizia és megint Törökország. Szóval minden folytatódik.

Ha kérhetne tőlünk, és teljesíthetnénk, mit szeretne?

A vágyaitok, a hitetek kell nekem! Az érdek nélküli barátságotok kell, hogy erőt meríthessek! Mert tudjátok, meg kell még mutatni a világnak a dobogó legmagasabb fokán a magyar zászlót. De ezt csak a közös erőnkkel tudom megtenni. Köszönöm a segítségeteket!

Ha megyek az utcán, mondhatom bárhol az országban, nincs nap, hogy ne állítanának meg , hogy kezet szorítsanak velem. Óvatosan megszólítanak, de hamarosan már természetességgel beszélgetünk mintha évtizedek óta ismernénk egymást.

(Kuruc.info)

Kapcsolódó: