Extra :: 2018. június 15. 07:55 ::

Ma ér véget a tanév, kezdődik a nyári vakáció

Ma véget ér a 2017/18-as tanév és megkezdődik a két és fél hónapos nyári vakáció. A diákok idén is számtalan tábor közül választhatnak a szünidő tartalmas eltöltéséhez. A nyári szünet egyszersmind azt is jelenti, hogy változik a közösségi közlekedés menetrendje, egészen szeptember 3-ig, amikor is becsengetnek.

A mostani tanév mintegy 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, 182 ezer gimnazista és 168 ezer szakgimnazista számára zárul, közülük az érettségizők egy részének még hátra vannak a szóbeli vizsgák.

Nekik már ritkábban járnak a BKK járatai Budapesten, június 18-tól ugyanis az iskolaszünetben érvényes menetrend lép életbe a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járathálózatán. Egyes járatok a megszokottnál némileg ritkábban közlekednek a kisebb igény miatt. Akik már végeztek, azok számára akciót hirdetett a MÁV: nem kell fizetniük az utazásért szombattól július 15-ig a budapesti Gyermekvasúton azoknak az általános és középiskolás tanulóknak, akik a jegyváltáskor bemutatják eredeti kitűnő bizonyítványukat – közölték az állami vasúttársaságnál.

Minimálbéres diákmunka

Nyáron sok diák vállal munkát, és a Pénzügyminisztérium 2018-ban is meghirdeti a nyári diákmunkaprogramot 3 milliárd forintból, amelynek keretében a 16-25 év közötti diákok kaphatnak munkalehetőséget – nyilatkozta az MTI-nek korábban a pénzügyminiszter. Varga Mihály elmondta, a programban új elem, hogy a területi, települési önkormányzatok és az önkormányzati fenntartású intézmények mellett ezentúl a mezőgazdaság és vendéglátás területén működő vállalkozásoknál is támogatható a diákok legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása. Arra számítanak, hogy az idén rendelkezésre álló összegből ismét mintegy 25-30 ezer diák számára biztosíthatnak munkát a nyári időszakban – mondta.

A program a béreket támogatja, az önkormányzatok esetében százszázalékos a támogatás, amely legfeljebb két hónapra adható, június 18. és augusztus 31. között, maximum napi hat órás időtartamra. Összege a minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részének felel meg, így a szakképzettek esetében 135 375 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezőknél 103 500 forint lehet személyenként és havonta. Az önkormányzatoknak és a vendéglátásban, illetve mezőgazdaságban tevékenykedő cégeknek a járási hivatalokhoz kell benyújtaniuk a munkaerőigényüket. A diákok az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályánál regisztrálhatják magukat.

A diákok tájékoztatására, illetve a munkajogi problémák megoldására a közelmúltban együttműködési megállapodást kötött a JOGpontok jogsegélyhálózat és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK). Ennek részeként a diákoknak információs kampányt indítanak, bemutatják a munkavállalás lépéseit, az egyes foglalkoztatási formákhoz tartozó szerződéseket, illetve azt, hogy a diákok milyen bérezésre számíthatnak.

Ma Magyarországon évente 200 ezer fiatal, köztük 100 ezer felsőoktatásban résztvevő hallgató vállal munkát diákként. A vakáció végével a tanítási év hosszában, szerkezetében az előző évek gyakorlatához képest nem lesz majd változás.

Újra nyílnak a táborok

Akik nem dolgoznak, azok számára a gondtalan pihenést idén rekordszámú tábor próbálja biztosítani: a Taborfigyelo.hu vezetője korábban a távirati irodának elmondta, hogy több mint 200 ezer gyerek fog legalább egy hetet táborban tölteni a nyáron. Tóth Béla közlése szerint az idén az informatikai és programozó táborok a legnépszerűbbek. A második legnépszerűbb tábortípus a idegen nyelvi, valamint a katonai tábor. A Taborfigyelo.hu vezetője kitért arra is, hogy oldalukon az idén már több mint 1200 táborturnusból lehet választani.

Idén is több tízezer gyermeket várnak a szünidei Erzsébet-táborok is, amelyek június 17-én kezdődnek és 11 héten át tartanak – tájékoztatta az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány az MTI-t. A balatoni táborokban csaknem 30 ezer gyerek nyaralhat egyhetes turnusokban.

A tanév 2018. szeptember 3-án, hétfőn kezdődik, az utolsó tanítási nap 2019. június 14-én, pénteken lesz, a tényleges tanítási napok száma 181 nap. Az érettségi, az országos kompetenciamérés, a célnyelvi mérés időpontja nem változott; az idegen nyelvi mérés az intézmények kérésére két héttel korábban lesz.

(MTI)