Törnek, repednek: cserélni kell a 3-as metró felújított kocsijainak üléseit

Nem csak a rozsdával szemben tanúsítanak csekély ellenállást a hármas metró új szerelvényei, az utasokat se viselik jól: repedések és törések keletkeztek a gyenge üléseken. A BKV elismerte, hogy baj van, cserélni kell mind.

Sok repedést találtak a Metrowagonmas (MWM) által felújított, a 3-as metró vonalára telepített orosz metrókocsikon a BKV szakemberei. Változatlan igénybevétel mellett ezekből törés lesz. Tudomása van erről már a cégvezetésnek is – értesült a Magyar Narancs. Úgy tudják, az ülések merevítésével van baj, kevés anyag szolgálja a feszességét. Körülbelül másfél méter hosszú üvegszálas padokról van szó, amelyekre a kárpitozott ülőkéket szerelték, ezek repednek végig. A lap információi szerint konstrukciós hiba az oka mindennek. A törések utáni utolsó fázisban az ülések és velük együtt a felújított szerelvények is használhatatlanokká válnak, a javításukhoz a forgalomból ismét ki kell vonni a szerelvényeket, és emiatt csökken a járműveknek a gyártó által vállalt rendelkezésre állási ideje, ez pedig kötbérfizetést von maga után. Feltételezhető, a rossz minőségű ülések kötbérösszege hozzá fog csapódni az eddig felhalmozott követelésekhez, amikre a BKV az első szerelvények sorozatos meghibásodásai miatt tart igényt. Emlékezhetünk, a BKV hetekre is visszahívta a forgalomból a kocsikat, amelyek változatos hibasort produkáltak.

A BKV-t megkérdezték az ülések repedéseiről, a közlekedési vállalat elismerte a hibát. „Az ülésekkel kapcsolatban jelzett probléma ismert az üzemeltető részéről. Az M3 felújított szerelvények utasüléseit, háttámláit vandálbiztos kivitelűre cserélte a kocsikat felújító MWM. Az átalakított tartószerkezeten jelentkező hibát garanciális eljárás keretében javítja, szükség esetén azt cseréli.” A kötbér összegét 1 milliárd forintra becsülő sajtóhírt megerősítette a cég: „Az M3 metróvonal felújított szerelvényeivel kapcsolatban a milliárd forinthoz közelít a kötbér, amit az orosz fél elismer, de a tárgyalások még nem zárultak le.”

A felújított orosz metrószerelvények folytatásos meghibásodástörténetének előző epizódját a zoom.hu rögzítette. Az utolsó, 37. szerelvény május végi érkezése után publikált képeken jól látszik, hogy a rozsda eszi a szerelvények tetőlemezeit, amelyek közül több hullámokba gyűrődött, a szellőzők tömítései pedig itt-ott kilógtak a kocsiból. A BKV azon nyomban védelmébe vette az orosz technikát. Közölték: a több részből összeillesztett, gyakran tagolt, bordázott konstrukció miatt egyetlen vasúti jármű teteje sem teljesen egyenletes. „A feltételezett rozsdafoltok valójában szennyeződésmaradványok, ugyanis a metrójárművek üzeme során a szerelvények áramellátását szolgáló harmadik sín és a rajta futó áramszedők, illetve a vasúti kerekek kopásából fémpor keletkezik, amelyet a közlekedő szerelvények által keltett huzathatás örvénylésben tart. Ez a fémpor a járműmosások között lerakódik a járművek tetején, és abból egy záport követően a bordázott járműtetőn a fényképeken látható rozsdás fémporösszefolyások keletkeznek. Jelen esetben is ez történt.” Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke szerint viszont nem kérdés, hogy oxidálódnak a szerelvények, a képek láttán az egyik tetőlemezt a Balaton hullámzásához hasonlította. Emlékeztetett arra, már az első, az ajtóküszöböknél megjelenő korrózióra utaló elszíneződések megjelenésekor azt tanácsolták a BKV-nak, független minőségbiztosítási szervezettel vizsgáltassa át, hiszen a járművek megfelelő korrózióvédelme szerződési feltétel volt.

A sajtóban megjelent több hasonló tárgyú cikkre Tarlós István főpolgármester decemberben úgy reagált, hogy be kellene fejezni a hangulatkeltést, a rozsda nem rozsda, hanem olajfolt.

Egy héttel ezelőtt aztán az olajfolttá változott rozsdánál is erősebb X-akta nyílt azzal, hogy március végén Moszkvában egy mellékvágányon tartózkodó szerelvénynek ugyanaz volt a pályaszáma, mint annak, amit állítólag felújítva visszaküldtek Budapestre. A szerelvény megkettőződését tanúsító képre a Metróért Egyesület hívta fel a figyelmet, kétségbe vonva, hogy valóban felújított szerelvényeket vásárolt a BKV. A BKV vezérigazgatója, Bolla Tibor sok szépet leírt a felújított kocsik tulajdonságairól, a paranormális jelenségre azonban nem adott magyarázatot.

(Mancs nyomán)