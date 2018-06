Extra :: 2018. június 29. 20:36 ::

Cirill betűs Starbucks és McDonald's Belgrád vágya: ha a nagy testvérnél működik, sikerülhet náluk is - gondolják a rácok

Kedvezményeket ígér a szerb főváros azon cégeknek, amelyek cirill betűkkel is kiírják nevüket a cégtáblára. Belgrád ezzel kívánja megóvni az ország hivatalos írásmódját, amely az utóbbi években háttérbe szorult.

A belgrádi önkormányzat a bérleti díjak ötszázalékos csökkentését ígérte azoknak a vállalatoknak, amelyek eddig csak latin betűkkel írták ki a cég nevét az üzletre, és most hajlandók lesznek ezt cirill betűkkel is kiírni. A városatyák azzal indokolták a döntésüket, hogy egyre ritkábban látni cirill betűs kiírást a fővárosban, noha az alkotmány is rögzíti, hogy az ország hivatalos nyelve a szerb, hivatalos írásmódja pedig a cirill.



A szerbek nagytesójánál már sikerült...

Andrija Mladenovic, Belgrád polgármesterének tanácsadója elmondta: a Starbucks és a McDonald's is használja a cirill betűket a cégtáblán azokban az országokban, ahol ez a hivatalos írásmód, például Oroszországban, így ha a vállalat érdeke úgy kívánja, Belgrádban is áttérhetnek erre az írásmódra.

Hozzátette: ez nem azt jelenti, hogy a szerb főváros háttérbe akarja szorítani a latin betűs írásmódot, hiszen a turisták többsége is ezeket a feliratokat tudja csak elolvasni, viszont a hagyományos írásmód változatosabbá tehetné a városképet. "A cirill betűs kiírást nem tesszük kötelezővé, ez csak egy lehetőség, amellyel a vállalatok élhetnek, mi pedig támogatjuk őket ebben" – magyarázta.



...persze ott lehet, hogy nem az 5 százalékos kedvezmény miatt

A 2006-ban elfogadott szerb alaptörvény szerint az állami és hivatalos szervek minden dokumentumát cirill betűvel kell írni, kivéve azokban az esetekben, amikor a nemzeti kisebbségekkel kíván kapcsolatba lépni egy-egy szerv. A gyakorlatban viszont az tapasztalható, hogy nemcsak a fővárosban, de Szerbia szinte teljes területén egyre kevesebben használják a cirill betűket, és egyre elterjedtebbé vált a latin betűs írásmód. Egy évvel ezelőtt Vladan Vukosavljevic művelődési miniszter egyenesen azt mondta, hogy a globalizáció, illetve az internet, a televízió és nemzetközi márkák elterjedése miatt a cirill írásmód veszélybe került, és védelemre szorul.

A cirill ábécét Szerbiában, Oroszországban, Ukrajnában, Fehéroroszországban, Bulgáriában, Macedóniában, Montenegróban, valamint Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrészében, a boszniai Szerb Köztársaságban használják hivatalos írásmódként.

(MTI)