Extra :: 2018. július 9. 20:18

Klipajánló: Rocken Dogs - Idomítható állat

A neves és közismert magyar, vagy akár külföldi zenekarokon, zenészeken túl portálunk mindig igyekezett részt vállalni a kevésbé ismert, de tehetséges bandák népszerűsítésében is. Most a 2006-ban, Vácon alakult Rocken Dogs egyik videoklipjét tesszük közzé. Talán sokat elárul róluk az is, hogy öt évvel ezelőtt 400 zenekar közül választotta ki őket a Tankcsapda utolsó, 2013-as budapesti koncertjük vendégzenekarának.

Berczelly Balázs „Berke” – ének/gitár

Ráczkevy Ádám – gitár/vokál

Nagy Gábor „Gáffi” – basszusgitár/vokál

Szepesi Máté „Matti” – dob

Eddig lekötött koncertek 2018-ra:

Szeptember 22., Szombathely, Végállomás (+ Red Rockets)

Október 31., Dunaújváros, Kaptár Music Pub

November 24., Budapest, Dürer Kert