A Nébih szerint jók a dobozos sörök

Nem talált kivetnivalót a hazai piacon kapható dobozos sörökben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A hatóság Szupermenta tesztjén a futball-világbajnokság miatt megnövekedett forgalom hatására ezúttal a világos sörök kerültek terítékre. A termékek kiválasztása rendhagyó volt, most először ugyanis az olvasók határozták meg, melyik söröket vizsgálja a hatóság.

A Nébih munkatársai 12 nagyobb üzletlánc kínálatát mérték fel, ahol több mint 120 különböző márkájú vagy típusú sört találtak. Az igencsak hosszú listát alkoholtartalom alapján szűkítették, majd két csoportban, húsz-húsz termék közül szavazhattak kedvenceikre a Szupermenta tesztek olvasói.

Végül, több mint ezer voks alapján, 14 hazai és hat külföldi előállítású – egyébként az áruházak kínálatában leggyakrabban látott – sör jutott be a húsz tesztelendő termék közé. A söröket alkotóelemeikre bontották a Nébih laboratóriu­mában a szakemberek.

Ellenőrizték többek között az italok sűrűségét, alkohol-, extrakt-, szén-dioxid- és energiatartalmát, erjedési fokát, de a szín megfelelőségét is, ahogyan a jelölések ellenőrzésére is sor került. Emellett a pótanyag nélküli söröknél izotópvizsgálattal ellenőrizték, hogy valóban nem tartalmaznak-e mást a négy fő alapanyagon kívül. A Nébih tájékoztatása szerint most először fordult elő, hogy minden termék maradéktalanul megfelelt az előírásoknak, a szakemberek nem találtak kifogásolnivalót a húsz dobozos alkoholos italnál - írja a Magyar Idők.