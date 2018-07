Extra :: 2018. július 21. 10:07 ::

Tizenöt éve nem került ennyire közel a Földhöz a Mars

A vörös bolygó legutóbb tizenöt éve járt ennyire közel planétánkhoz. A nyári égbolton vörösesen ragyogó, csillagnak ható bolygó idei szembenállása egybeesik a teljes holdfogyatkozással, így július 27-én több különleges csillagászati jelenség szemtanúi is lehetünk.

Azt azonban érdemes tudni, hogy a Mars nemcsak ezen az estén, de szinte egész évben megfigyelhető lesz szabadszemmel. Azonban július 27-én este a bolygó mintegy 6 fokkal délre lesz a teljes fogyatkozáson átmenő holdtól. A Mars a legnagyobb földközelséget július 31-én éri el, azonban az eltérés annyira csekély, hogy a bolygó látványában, fényességében nem lesz számottevő különbség.

A Mars már hetekkel a szembenállás előtt és után is rendkívül fényes, feltűnő látványt nyújt a délkeleti, déli égen. A szembenállást követő hetekben mérete és fényessége alig csökken majd, sőt megfigyelhetősége még kedvezőbb is lesz, mert estéről-estére egyre korábban kel, ezért hamarabb kerül magasabb égi helyzetbe, ahol távcsövekkel is könnyebben megfigyelhető. Ebben az időszakban a szomszédos égitest az éjszakai égbolt harmadik legfényesebb objektumának minősül a Hold és a Vénusz után.

A planéta korongmérete a mostani szembenálláskor a 2003-ban tapasztalt méret 97 százalékát fogja elérni, és 2,8 magnitúdós fényességével túlragyogja a Jupitert is: a déli horizont fölött vörös színű égitestként tűnik fel.

A bolygó felszínén hetek óta dúló porvihar miatt azonban távcsővel sem lehet a közelség ellenére megfigyelni a finom részleteket. De általánosságban elmondható az is, hogy a Föld északi féltekéjéről kevésbé lehet megfigyelni a Marsot, mint a déliről, mivel az égitest ott magasabban jár az égbolton.

E különleges csillagászati jelenség apropójából országszerte számtalan helyszínen várják az érdeklődőket távcsöves bemutatókkal a csillagász egyesületek és amatőrcsillagászok. Érdemes tájékozódni ezekről a lehetőségekről, és megcsodálni egy profi távcsövön keresztül a máig sok kérdést felvető vörös bolygót.

(Híradó)