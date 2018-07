Extra, Videók :: 2018. július 26. 19:07 ::

Itt az igazán gendertapintatos nevelés: a gyerek majd eldönti, milyen nemű!

Új „mozgalom” terjed a teljesen elhülyített nyugati világban: olyan szülők alkotják, akik a gyermekeikre kívánják bízni annak eldöntését, hogy milyen neműek kivánnak lenni. Az így felnövő szerencsétlen gyermekeknek már külön elnevezésük is van: ők a „theybies” – mivel az egyes szám harmadik személyű személyes névmásnak sem a hím-, sem a nőnemű változatát (she, he) nem alkalmazzák rájuk. A „mozgalom” a Facebookon is szervezkedik: az USA-ban egyelőre még csak 220 követőjük van, de a lehangoló tendenciákat látva félő, hogy ez a szám növekedni fog.

Egy házaspár, Nate és Julie Sharp hároméves ikergyermekeket „nevel”: Zylert és Kadynt. Hogy fiúk-e vagy lányok? Azt majd ők eldöntik!

Állítólag az USA-ban egyre többen vannak, akik „nem erőltetik rá” a gyermekükre a nemüket: hagyják, hogy fiúk és lányok ugyanazzal a játékkal játsszanak, és ugyanúgy öltözködjenek. Mindehhez hozzájárul az is, hogy a szülők nem árulják el gyermekeik nemét idegeneknek sem. A gyermekeknek nem tanítják meg, hogy bizonyos testrészeik lánnyá, illetve fiúvá teszik őket. Ilyesfajta, magukat szülőknek nevező lények a közösségi oldalakon is szervezkednek, és blogot vezetnek.

Szerencsére azonban sokan vannak, akik kételyeiket hangoztatják, rámutatva például arra, hogy amikor az így nevelt gyerekek közösségbe kerülnek, csúfolni fogják és kirekesztik őket. A Sharp házaspárt azonban ez sem igen érdekli – mint mondják, ők minél tovább igyekeznek megvédeni gyermekeiket az esetleges bántástól. Mindkét szülő mérnök, 30-as éveikben járnak, elvileg tehát értelmes emberek is lehetnének. Csakhogy részben bizonyos kutatási eredmények, részben személyes tapasztalatok hatására elkötelezték magukat a „gendermentes” nevelési „elvek” mellett - állítják.

Hogy miféle tapasztalatokról beszélnek? Julie például a „férfi dominanciájú” mérnöki szakmában igencsak érezte a „nemi sztereotípiák” súlyát. Eleinte Nate sem értette, miért nem akarja felesége megtudni az ikergyermekek nemét. Később pedig már ő is feltette a kérdést: mi lenne, ha másoknak sem mondanák el?

Cambridge-ben (USA, Massachusetts) lévő otthonuk tele van fiús és lányos játékokkal. Szüleik a „nyitottság” és a „szeretet” légkörében nevelik jobb sorsra érdemes csemetéiket, és azt akarják, mindenki „gyerekként”, ne pedig „fiúként vagy lányként” tekintsen rájuk. Ha pedig felnőnek, eldöntik, „LGBTQ-k lesznek-e vagy sem”. A házaspár nincs könnyű helyzetben ebben a „genrdervilágban”, mert rokonok, barátok, ismerősök küszködnek a megnevezésükkel, és sokan nemigen értik, miért tartják a gyermekeik nemét titokban.

A két szegény kisgyerek, Kadyn és Zyler persze még nincs tisztában a nemiséggel. Ami szüleik szerint helyes is, annak ugyanis még nem jött el az ideje. Azonban egyikük már feltette az édesanyjának a kérdést: mit jelent a she és a he szócska? Az anyuka kimagyarázkodott, mondván, ezek a kifejezések arra valók, hogy ne kelljen valakinek a nevét újra és újra kimondani, így leegyszerűsítve a beszédet.

A genderisták álláspontja az, hogy az emberek az elsődleges nemi jellegük szerint lánynak vagy fiúnak születnek, de csak 4 éves koruk körül tudatosul bennük a nemi identitásuk. Szerintük elsősorban a környezet határozza meg, hogy fiúnak vagy lánynak érezzük-e magunkat. Ha pedig a környezet „nem határoz”, akkor majd maga a gyermek „határoz”. Ez ám az igazi „szabadság”, a „szép, új világ”!

Dr. John Steever New York-i gyermekgyógyász professzor például úgy véli, a nemileg semleges nevelés egy módja annak, hogy a „gyerekek nemi identitásuktól függetlenül elfogadottnak érezzék magukat”. Ami még fontosabb a transznemű gyerekeknél, akiknek körében sokkal több a depressziós és az öngyilkos, mint a normális gyerekek közt. Jó ez a „nevelési módszer” azoknak is, akik más neműnek érzik magukat, mint amilyennek születésüktől fogva lenniük kellene – próbálja alátámasztani tudományosnak ható érvekkel a gyermekgyógyász professzor ezt az egész veszedelmes hülyeséget.