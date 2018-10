Twitteren jelentette be Sinead O'Connor ír énekesnő, hogy áttért a muszlim vallásra, és ezzel együtt egy új nevet is felvett. Üzenetében azt írta, hogy minden intelligens teológus útja természetesen az iszlám valláshoz vezet. Az új neve pedig mostantól Shuhada’, ami arabul mártírokat jelent.

This is to announce that I am proud to have become a Muslim. This is the natural conclusion of any intelligent theologian’s journey. All scripture study leads to Islam. Which makes all other scriptures redundant. I will be given (another) new name. It will be Shuhada’