Manapság elsöprő erejű elvárás a fiatalok felé a továbbtanulás, az érvényesülés, a nyelvek ismerete, a széles látókör és a jól fizető munkahely megszerzése. És nincs is ezzel semmi baj. Minél több a kiművelt emberfő, akik magabiztosan veszik az élet akadályait, annál nagyobb hasznára vannak önmaguknak és szűkebb és tágabb hazájuknak is.

A közbeszéd és a média felől érkező üzenetek legtöbbször a szép és sikeres fiatal képét igyekeznek elénk vetíteni, aki önálló, aki nem szorul másra, aki utazik, aki külön él, nyelveket beszél és még ha van is párkapcsolata, akkor is egy individuum, akinek nem lehet beleszólni az életébe.

Sem abba, hogy alapít-e családot.

Hazai és nyugat-európai viszonylatban is sztereotípia a nők általában vett elnyomása, és az ez ellen végzett harc fontossága. Az Európai Unió Nőjogi Bizottságában szinte kizárólag ennek szellemében születnek dokumentumok és ajánlások . Hiszen meg kell szüntetni a nemek közti különbséget, lehetőleg abszolút értékben is, fizikailag (tehát, hogy például egy férfi is lehessen hétfőről keddre nő, ha ahhoz szottyan kedve) és képletesen is.